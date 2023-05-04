https://sputniknews.com.tr/20230504/abdli-emekli-albay-mcgregor-putin-abdnin-rusyayi-yok-etmeye-yonelik-gizli-planini-bozdu-1070634799.html

ABD’li emekli albay McGregor: Putin, ABD'nin Rusya'yı yok etmeye yönelik gizli planını bozdu

ABD’li emekli albay McGregor: Putin, ABD'nin Rusya'yı yok etmeye yönelik gizli planını bozdu

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı ve emekli albay Douglas McGregor, Putin’in ABD'nin Rusya'yı yok etmeye yönelik kilit önemdeki gizli... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T22:29+0300

2023-05-04T22:29+0300

2023-05-04T22:29+0300

ukrayna krizi

douglas mcgregor

ukrayna

nato

abd

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Pentagon'un eski danışmanı ve emekli albay Douglas McGregor, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatarak ABD'nin ülkeyi zayıflatma ve yok etmeye yönelik gizli planını bozduğunu söyledi.McGregor, “Rusya ülkeyi koruyan bir operasyon başlattı. Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak için en az 20 yıl durmadan çalıştık. Sayın Putin'i ve onun devleti tarihin küllerinden yeniden inşa etme başarısını umursamamaya karar verdik” dedi.Moskova'nın ABD'ye NATO'nun sınırlarına doğru genişlemesine müsamaha göstermeyeceğini açıkça belirttiğini anımsatan McGregor, askeri bloğun bu talebi görmezden geldiğini, bu nedenle Rus liderliğinin batı sınırlarında ve Karadeniz'deki tehdidi etkisiz hale getirmek için önleyici tedbirler almak zorunda kaldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230422/abdli-emekli-albay-mcgregor-abd-ve-ukraynayi-birbirine-baglayan-sey-acgozluluk-1070060576.html

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