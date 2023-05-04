https://sputniknews.com.tr/20230504/abdde-silahli-saldiri-1-olu-3-yarali-1070586837.html

ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye

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abd

silahlı saldırı

saldırı

atlanta

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ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde Northside Hastanesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Atlanta Polis Departmanı, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğrafını yayınlayarak, "Bu kişinin nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olan herkesin 911'i araması isteniyor. Şüphelinin silahlı ve tehlikeli olduğuna ve yaklaşılmaması gerektiğine inanılıyor" denildi.

atlanta

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2023

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abd, silahlı saldırı, saldırı, atlanta