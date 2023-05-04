https://sputniknews.com.tr/20230504/abdde-silahli-saldiri-1-olu-3-yarali-1070586837.html
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T00:07+0300
2023-05-04T00:07+0300
2023-05-04T00:08+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
saldırı
atlanta
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ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde Northside Hastanesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Atlanta Polis Departmanı, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğrafını yayınlayarak, "Bu kişinin nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olan herkesin 911'i araması isteniyor. Şüphelinin silahlı ve tehlikeli olduğuna ve yaklaşılmaması gerektiğine inanılıyor" denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
abd, silahlı saldırı, saldırı, atlanta
abd, silahlı saldırı, saldırı, atlanta
ABD’de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
00:07 04.05.2023 (güncellendi: 00:08 04.05.2023) Abone ol
ABD’nin Atlanta kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde Northside Hastanesi yakınında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, saldırganın olay yerinden kaçtığı aktarıldı.
Atlanta Polis Departmanı, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğrafını yayınlayarak, "Bu kişinin nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgisi olan herkesin 911'i araması isteniyor. Şüphelinin silahlı ve tehlikeli olduğuna ve yaklaşılmaması gerektiğine inanılıyor" denildi.