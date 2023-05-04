https://sputniknews.com.tr/20230504/abdde-polis-bir-kadina-aracta-dogum-yaptirdi-1070607201.html
ABD’de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı
ABD’de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı
ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru, otoyolda bir araçta hamile kadına doğum yaptırdı. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T13:41+0300
2023-05-04T13:41+0300
2023-05-04T13:41+0300
dünya
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araç
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ABD’nin Florida eyaletinde bir otoyolda polis memuru Daniel Jones, bir kadının doğum yapmasını sağladı.Hillsborough itfaiyesinden yapılan açıklamada, aracıyla seyir halindeyken sancıları başlayan hamile kadının eşini aradığı, eşinin ise acil durum hattını arayarak haber verdiği bildirildi.Olay yerine gelen ekipten polis memuru Jones, sancıları başlayan 5 çocuk annesi hamile kadına aracın ön koltuğunda doğum yaptırdı.
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ABD’de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı
ABD’de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı
2023-05-04T13:41+0300
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video, abd, doğum, araç, polis, florida, видео
video, abd, doğum, araç, polis, florida, видео
ABD’de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı
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ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru, otoyolda bir araçta hamile kadına doğum yaptırdı.
ABD’nin Florida eyaletinde bir otoyolda polis memuru Daniel Jones, bir kadının doğum yapmasını sağladı.
Hillsborough itfaiyesinden yapılan açıklamada, aracıyla seyir halindeyken sancıları başlayan hamile kadının eşini aradığı, eşinin ise acil durum hattını arayarak haber verdiği bildirildi.
Olay yerine gelen ekipten polis memuru Jones, sancıları başlayan 5 çocuk annesi hamile kadına aracın ön koltuğunda doğum yaptırdı.