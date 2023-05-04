https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-ukraynanin-sinirlarinin-otesinde-saldiri-gerceklestirmesini-tesvik-etmiyoruz-1070589487.html
ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz
ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz
Beyaz Saray, Ukrayna'nın Kremlin'e insansız hava araçlı saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin haberleri teyit edemediklerini, ihtilafın başından beri... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T03:15+0300
2023-05-04T03:15+0300
2023-05-04T03:15+0300
ukrayna krizi
abd
kremlin
rusya
saldırı
ukrayna
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Söz konusu haberlerin farkında olduklarını dile getiren Jean-Pierre, bu haberlerin gerçekliğini teyit edemediklerini söyledi.Jean-Pierre, bu kapsamda spekülasyon yapmaktan kaçındığını belirterek, ABD'nin ihtilafın başından beri Ukrayna'yı, sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesine kesinlikle teşvik etmediğini, buna imkan sağlamadığını söyledi ve bu konuda net olduklarını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-insansiz-hava-araclari-ile-kremline-saldiri-girisimde-bulundu-1070554292.html
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abd, kremlin, rusya, saldırı, ukrayna
abd, kremlin, rusya, saldırı, ukrayna
ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz
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Beyaz Saray, Ukrayna'nın Kremlin'e insansız hava araçlı saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin haberleri teyit edemediklerini, ihtilafın başından beri Ukrayna'yı sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesi konusunda teşvik etmediklerini ve buna olanak sağlamadıklarını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Söz konusu haberlerin farkında olduklarını dile getiren Jean-Pierre, bu haberlerin gerçekliğini teyit edemediklerini söyledi.
Jean-Pierre, bu kapsamda spekülasyon yapmaktan kaçındığını belirterek, ABD'nin ihtilafın başından beri Ukrayna'yı, sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesine kesinlikle teşvik etmediğini, buna imkan sağlamadığını söyledi ve bu konuda net olduklarını savundu.