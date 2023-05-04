https://sputniknews.com.tr/20230504/abd-ukraynanin-sinirlarinin-otesinde-saldiri-gerceklestirmesini-tesvik-etmiyoruz-1070589487.html

ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz

ABD: Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz

Beyaz Saray, Ukrayna'nın Kremlin'e insansız hava araçlı saldırı girişiminde bulunmasına ilişkin haberleri teyit edemediklerini, ihtilafın başından beri... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-04T03:15+0300

2023-05-04T03:15+0300

2023-05-04T03:15+0300

ukrayna krizi

abd

kremlin

rusya

saldırı

ukrayna

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Söz konusu haberlerin farkında olduklarını dile getiren Jean-Pierre, bu haberlerin gerçekliğini teyit edemediklerini söyledi.Jean-Pierre, bu kapsamda spekülasyon yapmaktan kaçındığını belirterek, ABD'nin ihtilafın başından beri Ukrayna'yı, sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesine kesinlikle teşvik etmediğini, buna imkan sağlamadığını söyledi ve bu konuda net olduklarını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-insansiz-hava-araclari-ile-kremline-saldiri-girisimde-bulundu-1070554292.html

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