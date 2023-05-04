20 yıl sonra ilk: Santa Monica Dağları'nda ayı görüldü

© AP PhotoABD Milli Park Hizmetleri, Santa Monica Dağları'nda 23 Nisan'da görülen ve BB-12 olarak adlandırılan ayının 95 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı.
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© AP Photo
ABD Milli Park Hizmetleri, Santa Monica Dağları'nda 23 Nisan'da görülen ve BB-12 olarak adlandırılan ayının 95 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı.
© AP PhotoBiyologlar, örnekler alınan ve ölçümler yapılan ayının, kulak küpesiyle radyo vericili tasma takılarak salıverildiğini belirtti.
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© AP Photo
Biyologlar, örnekler alınan ve ölçümler yapılan ayının, kulak küpesiyle radyo vericili tasma takılarak salıverildiğini belirtti.
© AP PhotoMilli Park Hizmetlerinde görevli biyolog Jeff Sikich, BB-12'nin, 20 yılda bölgede rastlanan ilk ayı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
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© AP Photo
Milli Park Hizmetlerinde görevli biyolog Jeff Sikich, BB-12'nin, 20 yılda bölgede rastlanan ilk ayı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
© AP PhotoSikich, açıklamasında, "BB-12, Santa Monica Dağları'ndaki tek ayı gibi duruyor ve en az iki yıldır buralarda olduğu bilgisine sahibiz. Diğer sakinlerle (hayvanlar) bölgeyi nasıl paylaştığını görmek ilginç olacak" dedi.
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© AP Photo
Sikich, açıklamasında, "BB-12, Santa Monica Dağları'ndaki tek ayı gibi duruyor ve en az iki yıldır buralarda olduğu bilgisine sahibiz. Diğer sakinlerle (hayvanlar) bölgeyi nasıl paylaştığını görmek ilginç olacak" dedi.
© National Park Service Siyah renkli ayı BB-12'nin dişi ve 3 veya 4 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, en yakın mesafedeki siyah ayıların ise 40 kilometre mesafedeki Santa Susana Dağları'nda olduğuna işaret ediyor.
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© National Park Service
Siyah renkli ayı BB-12'nin dişi ve 3 veya 4 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, en yakın mesafedeki siyah ayıların ise 40 kilometre mesafedeki Santa Susana Dağları'nda olduğuna işaret ediyor.