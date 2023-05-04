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20 yıl sonra ilk: Santa Monica Dağları'nda ayı görüldü
20 yıl sonra ilk: Santa Monica Dağları'nda ayı görüldü
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Santa Monica Dağları'nda son 20 yılda ilk kez ayıya rastlandığı bildirildi. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
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ayı, fotoğraf, los angeles, abd, фото
ayı, fotoğraf, los angeles, abd, фото

20 yıl sonra ilk: Santa Monica Dağları'nda ayı görüldü

14:21 04.05.2023
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Santa Monica Dağları'nda son 20 yılda ilk kez ayıya rastlandığı bildirildi.
© AP PhotoABD Milli Park Hizmetleri, Santa Monica Dağları'nda 23 Nisan'da görülen ve BB-12 olarak adlandırılan ayının 95 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı.
Los Angeles'ta 20 yıldan sonra ilk kez ayı görüldü - Sputnik Türkiye
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© AP Photo
ABD Milli Park Hizmetleri, Santa Monica Dağları'nda 23 Nisan'da görülen ve BB-12 olarak adlandırılan ayının 95 kilogram ağırlığında olduğunu açıkladı.
© AP PhotoBiyologlar, örnekler alınan ve ölçümler yapılan ayının, kulak küpesiyle radyo vericili tasma takılarak salıverildiğini belirtti.
Los Angeles'ta 20 yıldan sonra ilk kez ayı görüldü - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo
Biyologlar, örnekler alınan ve ölçümler yapılan ayının, kulak küpesiyle radyo vericili tasma takılarak salıverildiğini belirtti.
© AP PhotoMilli Park Hizmetlerinde görevli biyolog Jeff Sikich, BB-12'nin, 20 yılda bölgede rastlanan ilk ayı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Los Angeles'ta 20 yıldan sonra ilk kez ayı görüldü - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo
Milli Park Hizmetlerinde görevli biyolog Jeff Sikich, BB-12'nin, 20 yılda bölgede rastlanan ilk ayı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
© AP PhotoSikich, açıklamasında, "BB-12, Santa Monica Dağları'ndaki tek ayı gibi duruyor ve en az iki yıldır buralarda olduğu bilgisine sahibiz. Diğer sakinlerle (hayvanlar) bölgeyi nasıl paylaştığını görmek ilginç olacak" dedi.
Los Angeles'ta 20 yıldan sonra ilk kez ayı görüldü - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo
Sikich, açıklamasında, "BB-12, Santa Monica Dağları'ndaki tek ayı gibi duruyor ve en az iki yıldır buralarda olduğu bilgisine sahibiz. Diğer sakinlerle (hayvanlar) bölgeyi nasıl paylaştığını görmek ilginç olacak" dedi.
© National Park Service Siyah renkli ayı BB-12'nin dişi ve 3 veya 4 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, en yakın mesafedeki siyah ayıların ise 40 kilometre mesafedeki Santa Susana Dağları'nda olduğuna işaret ediyor.
Los Angeles'ta 20 yıldan sonra ilk kez ayı görüldü - Sputnik Türkiye
5/5
© National Park Service
Siyah renkli ayı BB-12'nin dişi ve 3 veya 4 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, en yakın mesafedeki siyah ayıların ise 40 kilometre mesafedeki Santa Susana Dağları'nda olduğuna işaret ediyor.
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