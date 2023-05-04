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https://sputniknews.com.tr/20230504/15-mayista-okullar-tatil-mi-1070614019.html
15 Mayıs'ta okullar tatil mi?
15 Mayıs'ta okullar tatil mi?
15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:21+0300
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14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.Bir önceki seçimlerde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.Buna göre; 14 Mayıs'ta okullarda gerçekleşecek oy kullanma işlemlerinin ardından 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/ramazan-bayrami-ve-ara-tatilin-ardindan-istanbulda-ilk-is-gunu-trafik-yogun-1070094943.html
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15 mayıs seçim sonrasında okullar tatil edilecek mi?,15 mayıs tatil mi,seçim sonrası okullar tatil mi?,15 mayıs okul var mı,14 mayıs seçimleri okullar tatil,15 mayıs tatil,okullar 15 mayısta açık mı,15 mayis'ta okullar tatil mi?
15 mayıs seçim sonrasında okullar tatil edilecek mi?,15 mayıs tatil mi,seçim sonrası okullar tatil mi?,15 mayıs okul var mı,14 mayıs seçimleri okullar tatil,15 mayıs tatil,okullar 15 mayısta açık mı,15 mayis'ta okullar tatil mi?

15 Mayıs'ta okullar tatil mi?

15:21 04.05.2023 (güncellendi: 15:24 04.05.2023)
© AAokul - öğrenci
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AA
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15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2023 seçimlerinden sonra okullar tatil edilecek mi?
14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.

Bir önceki seçimlerde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.

Buna göre; 14 Mayıs'ta okullarda gerçekleşecek oy kullanma işlemlerinin ardından 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.
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