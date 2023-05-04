https://sputniknews.com.tr/20230504/15-mayista-okullar-tatil-mi-1070614019.html

15 Mayıs'ta okullar tatil mi?

15 Mayıs'ta okullar tatil mi?

15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-04T15:21+0300

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yaşam

okul

eğitim

seçim

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

öğrenci

lise

tatil

resmi tatil

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14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.Bir önceki seçimlerde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.Buna göre; 14 Mayıs'ta okullarda gerçekleşecek oy kullanma işlemlerinin ardından 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.

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