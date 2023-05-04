https://sputniknews.com.tr/20230504/15-mayista-okullar-tatil-mi-1070614019.html
15 Mayıs'ta okullar tatil mi?
15 Mayıs'ta okullar tatil mi?
15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T15:21+0300
2023-05-04T15:21+0300
2023-05-04T15:24+0300
yaşam
okul
eğitim
seçim
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
öğrenci
lise
tatil
resmi tatil
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14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.Bir önceki seçimlerde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.Buna göre; 14 Mayıs'ta okullarda gerçekleşecek oy kullanma işlemlerinin ardından 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.
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15 Mayıs'ta okullar tatil mi?
15:21 04.05.2023 (güncellendi: 15:24 04.05.2023) Abone ol
15 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı, 14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle, binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 15 Mayıs'ta okullar tatil mi? 2023 seçimlerinden sonra okullar tatil edilecek mi?
14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 81 ilinde binlerce okulda kurulan sandıklarda gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerde oy kullanma işlemleri MEB'e bağlı okullarda yapılacak ve oy sayım ve teslim işlemleri de gece geç saatlere kadar sürecek.
Bir önceki seçimlerde, seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla tüm eğitim kurumları tatil edilmişti.
Buna göre; 14 Mayıs'ta okullarda gerçekleşecek oy kullanma işlemlerinin ardından 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olması bekleniyor.