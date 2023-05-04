4 Mayıs nasıl Star Wars Günü oldu?

Perşembe günü Star Wars hayranları, sevilen serinin en büyük gününü kutlayacak.
Perşembe günü Star Wars hayranları, sevilen serinin en büyük gününü kutlayacak.
4 Mayıs, ünlü bilimkurgu serisi ile ilgili her şeyin dünya çapında kutlandığı gün olarak ilan edildi.
4 Mayıs, ünlü bilimkurgu serisi ile ilgili her şeyin dünya çapında kutlandığı gün olarak ilan edildi.
Star Wars serisinin ünlü repliği "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinde geçen 'May' kelimesinin Mayıs ayı anlamına gelmesinden ötürü bu ayın seçildiği düşünülüyor.
Star Wars serisinin ünlü repliği "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinde geçen 'May' kelimesinin Mayıs ayı anlamına gelmesinden ötürü bu ayın seçildiği düşünülüyor.
Keza 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuş açısından benzerliğinin, bu günün her yıl 4 Mayıs'ta kutlanan bir özel gün olmasının yolunu açtığı tahmin ediliyor.
Keza 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuş açısından benzerliğinin, bu günün her yıl 4 Mayıs'ta kutlanan bir özel gün olmasının yolunu açtığı tahmin ediliyor.
Gün ayrıca, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher ile ilişkilendiriliyor. 4 Mayıs 1979'daki seçimleri kazanarak iktidara gelen eski başbakanın partisinin gazeteye, "May the fourth be with you (4 Mayıs seninle olsun) Maggie. Tebrikler" şeklinde ilan verdiği biliniyor.
Günün binlerce kişi tarafından kutlanmaya başlandığı tarih ise Thatcher’ın başbakanlık dönemine göre oldukça yeni.
Gün ayrıca, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher ile ilişkilendiriliyor. 4 Mayıs 1979'daki seçimleri kazanarak iktidara gelen eski başbakanın partisinin gazeteye, "May the fourth be with you (4 Mayıs seninle olsun) Maggie. Tebrikler" şeklinde ilan verdiği biliniyor.
Günün binlerce kişi tarafından kutlanmaya başlandığı tarih ise Thatcher’ın başbakanlık dönemine göre oldukça yeni.