4 Mayıs nasıl Star Wars Günü oldu?

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Gün ayrıca, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher ile ilişkilendiriliyor. 4 Mayıs 1979'daki seçimleri kazanarak iktidara gelen eski başbakanın partisinin gazeteye, "May the fourth be with you (4 Mayıs seninle olsun) Maggie. Tebrikler" şeklinde ilan verdiği biliniyor.

Günün binlerce kişi tarafından kutlanmaya başlandığı tarih ise Thatcher’ın başbakanlık dönemine göre oldukça yeni.