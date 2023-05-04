4 Mayıs nasıl Star Wars Günü oldu?

Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: Bu doğalgazı, nükleer santrali, petrolü cebimize koyup götürmeyeceğiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikili mücadelelerin en başarılı futbolcuları
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
İBB İtfaiye Daire Başkanı Albayrak: Akit gazetesinin sorumluları bize farklı bilgiler verdi
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Mimarlar Odası Başkanı Muhcu: Depremde ölü sayısının 100 bin olduğunu tahmin ediyorum
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs'a 10 gün kala seçim yasakları başladı
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında gol sesi çıkmadı
14:06
57 dk
ANKARA FARKI
Seçime 10 gün kala adaylarda ve partilerde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230504/1070606634.html
4 Mayıs nasıl Star Wars Günü oldu?
4 Mayıs nasıl Star Wars Günü oldu?
4 Mayıs dünya genelinde ünlü film serisinin hayranları tarafından Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Günün tarihine bakıldığında ise İngiltere'nin ilk kadın... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T14:01+0300
2023-05-04T14:01+0300
multimedya
star wars
gün
sinema
kutlama
galeri
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070606007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_586bb2f2e38ecbbc9beb06a721bcb433.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/04/1070606007_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0f983fbdfb4ee9f32fab91a41e882c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, star wars, gün, sinema, kutlama, galeri, fotoğraf
фото, star wars, gün, sinema, kutlama, galeri, fotoğraf

4 Mayıs nasıl Star Wars Günü oldu?

14:01 04.05.2023
Abone olTelegram
4 Mayıs dünya genelinde ünlü film serisinin hayranları tarafından Star Wars Günü olarak kutlanıyor. Günün tarihine bakıldığında ise İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher'a dayanan bir hikaye ortaya çıkıyor.
© AP Photo / Aaron Favila

Perşembe günü Star Wars hayranları, sevilen serinin en büyük gününü kutlayacak.

Perşembe günü Star Wars hayranları, sevilen serinin en büyük gününü kutlayacak. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Aaron Favila

Perşembe günü Star Wars hayranları, sevilen serinin en büyük gününü kutlayacak.

© AP Photo / Charles Sykes

4 Mayıs, ünlü bilimkurgu serisi ile ilgili her şeyin dünya çapında kutlandığı gün olarak ilan edildi.

4 Mayıs, ünlü bilimkurgu serisi ile ilgili her şeyin dünya çapında kutlandığı gün olarak ilan edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Charles Sykes

4 Mayıs, ünlü bilimkurgu serisi ile ilgili her şeyin dünya çapında kutlandığı gün olarak ilan edildi.

© AP Photo / Marco Ugarte

Star Wars serisinin ünlü repliği "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinde geçen 'May' kelimesinin Mayıs ayı anlamına gelmesinden ötürü bu ayın seçildiği düşünülüyor.

Star Wars serisinin ünlü repliği &quot;May the force be with you&quot; (Güç seninle olsun) repliğinde geçen &#x27;May&#x27; kelimesinin Mayıs ayı anlamına gelmesinden ötürü bu ayın seçildiği düşünülüyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Marco Ugarte

Star Wars serisinin ünlü repliği "May the force be with you" (Güç seninle olsun) repliğinde geçen 'May' kelimesinin Mayıs ayı anlamına gelmesinden ötürü bu ayın seçildiği düşünülüyor.

© AP Photo / Jeff Chiu

Keza 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuş açısından benzerliğinin, bu günün her yıl 4 Mayıs'ta kutlanan bir özel gün olmasının yolunu açtığı tahmin ediliyor.

Keza &#x27;force&#x27; (güç) kelimesi ile &#x27;fourth&#x27; (dördüncü) kelimesinin okunuş açısından benzerliğinin, bu günün her yıl 4 Mayıs&#x27;ta kutlanan bir özel gün olmasının yolunu açtığı tahmin ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Jeff Chiu

Keza 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuş açısından benzerliğinin, bu günün her yıl 4 Mayıs'ta kutlanan bir özel gün olmasının yolunu açtığı tahmin ediliyor.

© AP Photo / Mark J. Terrill

Gün ayrıca, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher ile ilişkilendiriliyor. 4 Mayıs 1979'daki seçimleri kazanarak iktidara gelen eski başbakanın partisinin gazeteye, "May the fourth be with you (4 Mayıs seninle olsun) Maggie. Tebrikler" şeklinde ilan verdiği biliniyor.

Günün binlerce kişi tarafından kutlanmaya başlandığı tarih ise Thatcher’ın başbakanlık dönemine göre oldukça yeni.

Gün ayrıca, İngiltere&#x27;nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher ile ilişkilendiriliyor. 4 Mayıs 1979&#x27;daki seçimleri kazanarak iktidara gelen eski başbakanın partisinin gazeteye, &quot;May the fourth be with you (4 Mayıs seninle olsun) Maggie. Tebrikler&quot; şeklinde ilan verdiği biliniyor.Günün binlerce kişi tarafından kutlanmaya başlandığı tarih ise Thatcher’ın başbakanlık dönemine göre oldukça yeni. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Mark J. Terrill

Gün ayrıca, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher ile ilişkilendiriliyor. 4 Mayıs 1979'daki seçimleri kazanarak iktidara gelen eski başbakanın partisinin gazeteye, "May the fourth be with you (4 Mayıs seninle olsun) Maggie. Tebrikler" şeklinde ilan verdiği biliniyor.

Günün binlerce kişi tarafından kutlanmaya başlandığı tarih ise Thatcher’ın başbakanlık dönemine göre oldukça yeni.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала