Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret

Türkiye
SON DAKİKA | Ukrayna'dan Kremlin’e saldırı girişimi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiyden-finlandiyaya-surpriz-ziyaret-1070553100.html
Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret
Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret
Finlandiya cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, beş İskandinav ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T14:16+0300
2023-05-03T14:16+0300
dünya
ukrayna
vladimir zelenskiy
finlandiya
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070552944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ffa4f9d69221ac62a97dd68af7f9d10.jpg
Zelenskiy ayrıca, 'Ukrayna'nın savunma mücadelesini' görüşmek üzere Nisan ayında ülkesi NATO'nun en yeni üyesi olan Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelecek. Ukrayna lideri ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç'ten Jonas Gahr Store, Danimarka'dan Mette Frederiksen ve İzlanda'dan Katrin Jakobsdottir ile ikili görüşmelerde bulunacak.Ukrayna'nın cumhurbaşkanlığı iletişim danışmanı Daria Zarivna da,Telegram'dan yaptığı açıklamada "NATO'da olmak ve ittifakları desteklemek için temel diplomatik çalışmalar yapılmalıdır. Ukrayna bugün bunu yapıyor" dedi. Tüm İskandinav ülkeleri, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan çatışmanın ardından Ukrayna'ya hem mali hem de askeri destek sözü verdi. İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç de, kendi Leopard 2 tanklarından bazılarını bağışlayarak veya bunları satın almak için mali destek sunarak Ukrayna'ya daha ağır silahlar tedarik eden ülkeler arasına katıldı. Salı günü de Danimarka, 'yaklaşan Ukrayna karşı saldırısını desteklemek için' bugüne kadarki en büyük bağışı olan 1.7 milyar kron (250 milyon dolar) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı.
ukrayna
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070552944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e861765082d86c634f6b9fb87fe716fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, vladimir zelenskiy, finlandiya, ziyaret
ukrayna, vladimir zelenskiy, finlandiya, ziyaret

Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret

14:16 03.05.2023
© AFP 2023Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret
Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Finlandiya cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, beş İskandinav ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği zirveye katılmak üzere Çarşamba günü Finlandiya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.
Zelenskiy ayrıca, 'Ukrayna'nın savunma mücadelesini' görüşmek üzere Nisan ayında ülkesi NATO'nun en yeni üyesi olan Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelecek.
Ukrayna lideri ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç'ten Jonas Gahr Store, Danimarka'dan Mette Frederiksen ve İzlanda'dan Katrin Jakobsdottir ile ikili görüşmelerde bulunacak.
Ukrayna'nın cumhurbaşkanlığı iletişim danışmanı Daria Zarivna da,Telegram'dan yaptığı açıklamada "NATO'da olmak ve ittifakları desteklemek için temel diplomatik çalışmalar yapılmalıdır. Ukrayna bugün bunu yapıyor" dedi.
Tüm İskandinav ülkeleri, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan çatışmanın ardından Ukrayna'ya hem mali hem de askeri destek sözü verdi.
İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç de, kendi Leopard 2 tanklarından bazılarını bağışlayarak veya bunları satın almak için mali destek sunarak Ukrayna'ya daha ağır silahlar tedarik eden ülkeler arasına katıldı.
Salı günü de Danimarka, 'yaklaşan Ukrayna karşı saldırısını desteklemek için' bugüne kadarki en büyük bağışı olan 1.7 milyar kron (250 milyon dolar) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала