https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiyden-finlandiyaya-surpriz-ziyaret-1070553100.html
Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret
Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret
Finlandiya cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, beş İskandinav ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T14:16+0300
2023-05-03T14:16+0300
2023-05-03T14:16+0300
dünya
ukrayna
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finlandiya
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Zelenskiy ayrıca, 'Ukrayna'nın savunma mücadelesini' görüşmek üzere Nisan ayında ülkesi NATO'nun en yeni üyesi olan Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelecek. Ukrayna lideri ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç'ten Jonas Gahr Store, Danimarka'dan Mette Frederiksen ve İzlanda'dan Katrin Jakobsdottir ile ikili görüşmelerde bulunacak.Ukrayna'nın cumhurbaşkanlığı iletişim danışmanı Daria Zarivna da,Telegram'dan yaptığı açıklamada "NATO'da olmak ve ittifakları desteklemek için temel diplomatik çalışmalar yapılmalıdır. Ukrayna bugün bunu yapıyor" dedi. Tüm İskandinav ülkeleri, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan çatışmanın ardından Ukrayna'ya hem mali hem de askeri destek sözü verdi. İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç de, kendi Leopard 2 tanklarından bazılarını bağışlayarak veya bunları satın almak için mali destek sunarak Ukrayna'ya daha ağır silahlar tedarik eden ülkeler arasına katıldı. Salı günü de Danimarka, 'yaklaşan Ukrayna karşı saldırısını desteklemek için' bugüne kadarki en büyük bağışı olan 1.7 milyar kron (250 milyon dolar) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, finlandiya, ziyaret
ukrayna, vladimir zelenskiy, finlandiya, ziyaret
Zelenskiy'den Finlandiya'ya sürpriz ziyaret
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Finlandiya cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, beş İskandinav ülkesinin liderlerinin bir araya geldiği zirveye katılmak üzere Çarşamba günü Finlandiya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.
Zelenskiy ayrıca, 'Ukrayna'nın savunma mücadelesini' görüşmek üzere Nisan ayında ülkesi NATO'nun en yeni üyesi olan Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinisto ile bir araya gelecek.
Ukrayna lideri ayrıca İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç'ten Jonas Gahr Store, Danimarka'dan Mette Frederiksen ve İzlanda'dan Katrin Jakobsdottir ile ikili görüşmelerde bulunacak.
Ukrayna'nın cumhurbaşkanlığı iletişim danışmanı Daria Zarivna da,Telegram'dan yaptığı açıklamada "NATO'da olmak ve ittifakları desteklemek için temel diplomatik çalışmalar yapılmalıdır. Ukrayna bugün bunu yapıyor" dedi.
Tüm İskandinav ülkeleri, Şubat 2022'de Rusya ile başlayan çatışmanın ardından Ukrayna'ya hem mali hem de askeri destek sözü verdi.
İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç de, kendi Leopard 2 tanklarından bazılarını bağışlayarak veya bunları satın almak için mali destek sunarak Ukrayna'ya daha ağır silahlar tedarik eden ülkeler arasına katıldı.
Salı günü de Danimarka, 'yaklaşan Ukrayna karşı saldırısını desteklemek için' bugüne kadarki en büyük bağışı olan 1.7 milyar kron (250 milyon dolar) değerinde askeri yardım göndereceğini açıkladı.