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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiy-putine-veya-moskovaya-saldirmadik-1070573006.html
Zelenskiy: Putin'e veya Moskova'ya saldırmadık
Zelenskiy: Putin'e veya Moskova'ya saldırmadık
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'daki Kremlin Sarayı'na yönelik İHA'lı saldırı girişiminin arkasında Kiev'in bulunmadığını savundu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T18:57+0300
2023-05-03T19:06+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
kremlin
ukrayna
vladimir zelenskiy
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Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, Zelenskiy'e Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimini sordu.Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e veya Moskova'ya saldırmadığını savunan Zelenskiy, "Biz, kendi topraklarımızda savaşıyoruz, şehirlerimizi ve köylerimizi koruyoruz" dedi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.Pentagon: Haberleri gördük, şu anda yorum yapamayızABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Sputnik'e yapılan açıklamada, Pentagon yetkililerinin Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimiyle ilgili haberleri gördüğü kaydedildi. Pentagon yetkilisi, "Bu haberleri gördük ancak şu anda herhangi bir yorumda bulunamayız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-insansiz-hava-araclari-ile-kremline-saldiri-girisimde-bulundu-1070554292.html
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rusya, vladimir putin, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Putin'e veya Moskova'ya saldırmadık

18:57 03.05.2023 (güncellendi: 19:06 03.05.2023)
© AP Photo / Efrem Lukatsky Vladimir Zelenskiy
 Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'daki Kremlin Sarayı'na yönelik İHA'lı saldırı girişiminin arkasında Kiev'in bulunmadığını savundu.
Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, Zelenskiy'e Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimini sordu.

Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e veya Moskova'ya saldırmadığını savunan Zelenskiy, "Biz, kendi topraklarımızda savaşıyoruz, şehirlerimizi ve köylerimizi koruyoruz" dedi.
Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.

Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna, insansız hava araçları ile Kremlin’e saldırı girişimde bulundu
14:42

Pentagon: Haberleri gördük, şu anda yorum yapamayız

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Sputnik'e yapılan açıklamada, Pentagon yetkililerinin Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimiyle ilgili haberleri gördüğü kaydedildi.

Pentagon yetkilisi, "Bu haberleri gördük ancak şu anda herhangi bir yorumda bulunamayız" ifadelerini kullandı.
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