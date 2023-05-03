https://sputniknews.com.tr/20230503/zelenskiy-putine-veya-moskovaya-saldirmadik-1070573006.html

Zelenskiy: Putin'e veya Moskova'ya saldırmadık

Zelenskiy: Putin'e veya Moskova'ya saldırmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'daki Kremlin Sarayı'na yönelik İHA'lı saldırı girişiminin arkasında Kiev'in bulunmadığını savundu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T18:57+0300

2023-05-03T18:57+0300

2023-05-03T19:06+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

kremlin

ukrayna

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/1c/1061733585_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_98aca83bac4b4dcbb26b7eb11f494832.jpg

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, Zelenskiy'e Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimini sordu.Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e veya Moskova'ya saldırmadığını savunan Zelenskiy, "Biz, kendi topraklarımızda savaşıyoruz, şehirlerimizi ve köylerimizi koruyoruz" dedi.Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti.Pentagon: Haberleri gördük, şu anda yorum yapamayızABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Sputnik'e yapılan açıklamada, Pentagon yetkililerinin Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimiyle ilgili haberleri gördüğü kaydedildi. Pentagon yetkilisi, "Bu haberleri gördük ancak şu anda herhangi bir yorumda bulunamayız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-insansiz-hava-araclari-ile-kremline-saldiri-girisimde-bulundu-1070554292.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, kremlin, ukrayna, vladimir zelenskiy