Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Domates üreticileri: Rusya ile karşılıklı menfaatlerimiz çok yüksek
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doç. Dr. Ersoy: Bilirkişi heyeti, bakanlığın hazırladığı raporun 'kamu zararına' olduğunu saptadı
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Nisanda TÜFE yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda yüzde 43,68 oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
BRICS'in genişlemesi
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Son 10 gün
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
14 Mayıs'ta Kürtlerin tavrı ne olacak
18:34
103 dk
Z RAPORU
Seçime son 11 gün: liderlerin seçim kampanyaları
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/zaporojye-bolgesinde-karsi-saldiriya-gecen-ukrayna-birlikleri-bir-tank-kaybetti-1070580019.html
Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti
Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun bir tank... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:05+0300
2023-05-03T22:05+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
tank
saldırı
zaporojye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066081862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c0867849edd7a2ec8d0e122147ac3a28.jpg
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun Rus savunmasının ilk hattı tarafından karşılandığını, burada bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybettiklerini bildirdi.Saldırının bu akşamki yoğun topçu ateşinin ardından başladığını belirten Rogov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı grubu, Orehov'un güneyinde yeniden saldırıya geçti. Birinci savunma hattında motorlu tüfek birimlerimiz ve keşifçilerimizin ateşiyle karşılandı. Tanklarımız ve topçularımız Nazileri vuruyor. Şu an savaş tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanın insan gücü ve teçhizat kayıpları var, en az bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı imha edildi" ifadelerini kullandı.Rogov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Orehovskiy yönündeki eylemlerinin keşif mi, yarma girişimi mi yoksa tam ölçekli bir saldırı mı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.Daha önce Rogov, Ukrayna birliklerinin saldırı girişimlerini durdurmak için bölgede birkaç derin savunma hattı kurulduğunu duyurmuştu.
rusya
ukrayna
zaporojye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/17/1066081862_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a50efb731f55c8d18bcda99300794d8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, tank, saldırı, zaporojye
rusya, ukrayna, tank, saldırı, zaporojye

Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti

22:05 03.05.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybettiğini duyurdu.
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun Rus savunmasının ilk hattı tarafından karşılandığını, burada bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybettiklerini bildirdi.
Saldırının bu akşamki yoğun topçu ateşinin ardından başladığını belirten Rogov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı grubu, Orehov'un güneyinde yeniden saldırıya geçti. Birinci savunma hattında motorlu tüfek birimlerimiz ve keşifçilerimizin ateşiyle karşılandı. Tanklarımız ve topçularımız Nazileri vuruyor. Şu an savaş tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanın insan gücü ve teçhizat kayıpları var, en az bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı imha edildi" ifadelerini kullandı.
Rogov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Orehovskiy yönündeki eylemlerinin keşif mi, yarma girişimi mi yoksa tam ölçekli bir saldırı mı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.
Daha önce Rogov, Ukrayna birliklerinin saldırı girişimlerini durdurmak için bölgede birkaç derin savunma hattı kurulduğunu duyurmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала