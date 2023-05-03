https://sputniknews.com.tr/20230503/zaporojye-bolgesinde-karsi-saldiriya-gecen-ukrayna-birlikleri-bir-tank-kaybetti-1070580019.html
Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti
Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun bir tank... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:05+0300
2023-05-03T22:05+0300
2023-05-03T22:05+0300
ukrayna krizi
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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun Rus savunmasının ilk hattı tarafından karşılandığını, burada bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybettiklerini bildirdi.Saldırının bu akşamki yoğun topçu ateşinin ardından başladığını belirten Rogov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı grubu, Orehov'un güneyinde yeniden saldırıya geçti. Birinci savunma hattında motorlu tüfek birimlerimiz ve keşifçilerimizin ateşiyle karşılandı. Tanklarımız ve topçularımız Nazileri vuruyor. Şu an savaş tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanın insan gücü ve teçhizat kayıpları var, en az bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı imha edildi" ifadelerini kullandı.Rogov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Orehovskiy yönündeki eylemlerinin keşif mi, yarma girişimi mi yoksa tam ölçekli bir saldırı mı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.Daha önce Rogov, Ukrayna birliklerinin saldırı girişimlerini durdurmak için bölgede birkaç derin savunma hattı kurulduğunu duyurmuştu.
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rusya, ukrayna, tank, saldırı, zaporojye
rusya, ukrayna, tank, saldırı, zaporojye
Zaporojye bölgesinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birlikleri bir tank kaybetti
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybettiğini duyurdu.
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye bölgesinin Orehovskiy yönünde yeniden saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin zırhlı grubunun Rus savunmasının ilk hattı tarafından karşılandığını, burada bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı kaybettiklerini bildirdi.
Saldırının bu akşamki yoğun topçu ateşinin ardından başladığını belirten Rogov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zırhlı grubu, Orehov'un güneyinde yeniden saldırıya geçti. Birinci savunma hattında motorlu tüfek birimlerimiz ve keşifçilerimizin ateşiyle karşılandı. Tanklarımız ve topçularımız Nazileri vuruyor. Şu an savaş tüm hızıyla devam ediyor. Düşmanın insan gücü ve teçhizat kayıpları var, en az bir tank ve bir zırhlı personel taşıyıcı imha edildi" ifadelerini kullandı.
Rogov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Orehovskiy yönündeki eylemlerinin keşif mi, yarma girişimi mi yoksa tam ölçekli bir saldırı mı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti.
Daha önce Rogov, Ukrayna birliklerinin saldırı girişimlerini durdurmak için bölgede birkaç derin savunma hattı kurulduğunu duyurmuştu.