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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-toplam-oy-sayisi-1-milyonu-asti-1070580571.html
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı
Yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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yurtdışı
2023 türkiye seçimleri
oy
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Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.
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yurtdışı, oy, oy kullanma, gümrük
yurtdışı, oy, oy kullanma, gümrük

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı

22:15 03.05.2023
© AASandık oy seçim pusula
Sandık oy seçim pusula - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.

Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.
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