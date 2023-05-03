https://sputniknews.com.tr/20230503/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-toplam-oy-sayisi-1-milyonu-asti-1070580571.html
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı
Yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:15+0300
2023-05-03T22:15+0300
2023-05-03T22:15+0300
yurtdışı
2023 türkiye seçimleri
oy
oy kullanma
gümrük
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Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.
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yurtdışı, oy, oy kullanma, gümrük
yurtdışı, oy, oy kullanma, gümrük
Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı
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Yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.
Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.