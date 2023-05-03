https://sputniknews.com.tr/20230503/yurtdisi-ve-gumruklerde-kullanilan-toplam-oy-sayisi-1-milyonu-asti-1070580571.html

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı

Yurtdışı ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyonu aştı

Yurtdışındaki seçmenlerden 1 milyon 7 bin 165 bini, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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yurtdışı

2023 türkiye seçimleri

oy

oy kullanma

gümrük

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Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işleminde bir hafta geride kaldı.Saat 21:00 itibariyle yurtdışı temsilcilikler ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı belli oldu. Yurt dışındaki seçmenlerde yurtdışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında olmak üzere toplam 1 milyon 7 bin 165 oy kullandı.

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yurtdışı, oy, oy kullanma, gümrük