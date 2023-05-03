https://sputniknews.com.tr/20230503/ysk-yurt-disinda-kac-kisinin-oy-kullandigini-acikladi-1070530924.html

YSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı

YSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı

Yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu ana kadar, 859 bin 884 oy kullanıldığını duyurdu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T10:19+0300

2023-05-03T10:19+0300

2023-05-03T10:19+0300

2023 türkiye seçimleri

türkiye

seçim

oy kullanma

oy kullanma işlemleri

ysk

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Yurt dışındaki yaklaşık 860 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.Bu sayı, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla.24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde 3 milyon 44 bin 837 yurt dışı seçmen bulunuyordu.İlk 5 günde yurtdışında kullanılan oy sayısı ise 328 bin 575 idi.Yurt dışında ve gümrük kapılarında 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmen için oy verme işlemi 27 Nisan’da başlamıştı.27 Nisan'da başlayan süreç 9 Mayıs'ta sona erecek.Oylar özel uçakla getirilecekYurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralanacak.Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alacak.

https://sputniknews.com.tr/20230430/abdde-turkiyedeki-14-mayis-secimleri-icin-oy-kullanma-islemi-basladi-1070379040.html

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türkiye, seçim, oy kullanma, oy kullanma işlemleri, ysk