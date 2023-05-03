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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/ysk-yurt-disinda-kac-kisinin-oy-kullandigini-acikladi-1070530924.html
YSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı
YSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı
Yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu ana kadar, 859 bin 884 oy kullanıldığını duyurdu. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:19+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
oy kullanma
oy kullanma işlemleri
ysk
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Yurt dışındaki yaklaşık 860 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.Bu sayı, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla.24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde 3 milyon 44 bin 837 yurt dışı seçmen bulunuyordu.İlk 5 günde yurtdışında kullanılan oy sayısı ise 328 bin 575 idi.Yurt dışında ve gümrük kapılarında 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmen için oy verme işlemi 27 Nisan’da başlamıştı.27 Nisan'da başlayan süreç 9 Mayıs'ta sona erecek.Oylar özel uçakla getirilecekYurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralanacak.Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230430/abdde-turkiyedeki-14-mayis-secimleri-icin-oy-kullanma-islemi-basladi-1070379040.html
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türkiye, seçim, oy kullanma, oy kullanma işlemleri, ysk
türkiye, seçim, oy kullanma, oy kullanma işlemleri, ysk

YSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı

10:19 03.05.2023
© AAYSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı
YSK, yurt dışında kaç kişinin oy kullandığını açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Yurt dışında ve sınır kapılarında oy verme işlemi sürerken Yüksek Seçim Kurulu (YSK) şu ana kadar, 859 bin 884 oy kullanıldığını duyurdu.
Yurt dışındaki yaklaşık 860 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.
Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.
Bu sayı, 2018 Genel Seçimleri'nin ilk beş gününde kullanılan oy sayısının iki katından fazla.
24 Haziran 2018 Genel Seçimi'nde 3 milyon 44 bin 837 yurt dışı seçmen bulunuyordu.
İlk 5 günde yurtdışında kullanılan oy sayısı ise 328 bin 575 idi.
Yurt dışında ve gümrük kapılarında 3 milyon 416 bin 98 kayıtlı seçmen için oy verme işlemi 27 Nisan’da başlamıştı.
27 Nisan'da başlayan süreç 9 Mayıs'ta sona erecek.

Oylar özel uçakla getirilecek

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işleminin 9 Mayıs'ta tamamlanmasının ardından Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi için THY'den 3 uçak kiralanacak.
Kiralanan uçakların kalkış yeri İstanbul Havalimanı olacak. Uçaklar, THY ve Dışişleri Bakanlığının görüşüyle belirlenecek güzergahı izleyecek.
Uçakta, oy torbalarının taşınmasına refakat, Sandık Saklama ve Ulaştırma Kurullarından oy torbalarını teslim alıp, uçağa yüklenmesine nezaret ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na Ankara'da teslim etmekle görevli "Oy Torbaları Nakil Komisyonu" yer alacak.
Seçim- Oy pusulası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Rusya ve ABD'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı
30 Nisan, 11:49
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