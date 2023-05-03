https://sputniknews.com.tr/20230503/yeni-anket-secim-ikinci-tura-kaliyor-fark-16-1070531632.html

Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6

Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6

Asal Araştırma Şirketi son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Erdoğan, Kılıçdaroğlu arasında 1.6 puan fark var. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023 türkiye seçimleri

türkiye

cumhur ittifakı

millet ittifakı

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

sandık

seçim

anket

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Asal Araştırma Şirketi, mayıs ayında 2 bin 523 kişiyle yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turu için veriler paylaştı.Anket sonuçları şöyle:Birinci turCumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.1Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2.7Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 1.9Ankete göre seçimin birinci turunda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.8 puan fark atıyor.İkinci turAnket şirketi seçimin ikinci turu için şu bilgileri paylaştı.Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,8Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,2Ankete göre ikinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1.6 puan fark atıyor.

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türkiye, cumhur ittifakı, millet ittifakı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sandık, seçim, anket