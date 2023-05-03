https://sputniknews.com.tr/20230503/yeni-anket-secim-ikinci-tura-kaliyor-fark-16-1070531632.html
Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6
Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6
Asal Araştırma Şirketi son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Erdoğan, Kılıçdaroğlu arasında 1.6 puan fark var. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:37+0300
2023-05-03T10:37+0300
2023-05-03T10:37+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
cumhur ittifakı
millet ittifakı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
sandık
seçim
anket
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Asal Araştırma Şirketi, mayıs ayında 2 bin 523 kişiyle yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turu için veriler paylaştı.Anket sonuçları şöyle:Birinci turCumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.1Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2.7Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 1.9Ankete göre seçimin birinci turunda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.8 puan fark atıyor.İkinci turAnket şirketi seçimin ikinci turu için şu bilgileri paylaştı.Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,8Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,2Ankete göre ikinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1.6 puan fark atıyor.
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türkiye, cumhur ittifakı, millet ittifakı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sandık, seçim, anket
türkiye, cumhur ittifakı, millet ittifakı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sandık, seçim, anket
Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6
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Asal Araştırma Şirketi son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Erdoğan, Kılıçdaroğlu arasında 1.6 puan fark var.
Asal Araştırma Şirketi, mayıs ayında 2 bin 523 kişiyle yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turu için veriler paylaştı.
Birinci tur
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.1
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2.7
Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 1.9
Ankete göre seçimin birinci turunda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.8 puan fark atıyor.
İkinci tur
Anket şirketi seçimin ikinci turu için şu bilgileri paylaştı.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,8
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,2
Ankete göre ikinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1.6 puan fark atıyor.