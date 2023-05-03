Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/yeni-anket-secim-ikinci-tura-kaliyor-fark-16-1070531632.html
Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6
Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6
Asal Araştırma Şirketi son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Erdoğan, Kılıçdaroğlu arasında 1.6 puan fark var. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:37+0300
2023-05-03T10:37+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
cumhur ittifakı
millet ittifakı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
sandık
seçim
anket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070456876_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f639cfe957ba11452e3edef0cc1c135.jpg
Asal Araştırma Şirketi, mayıs ayında 2 bin 523 kişiyle yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turu için veriler paylaştı.Anket sonuçları şöyle:Birinci turCumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.1Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2.7Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 1.9Ankete göre seçimin birinci turunda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.8 puan fark atıyor.İkinci turAnket şirketi seçimin ikinci turu için şu bilgileri paylaştı.Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,8Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,2Ankete göre ikinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1.6 puan fark atıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070456876_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2786a2fd2c7fd8d5179939450a11adbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, cumhur ittifakı, millet ittifakı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sandık, seçim, anket
türkiye, cumhur ittifakı, millet ittifakı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sandık, seçim, anket

Yeni Anket: Seçim ikinci tura kalıyor, fark 1.6

10:37 03.05.2023
© AAKatar’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı. Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.
Katar’da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı. Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Asal Araştırma Şirketi son anket sonucunu açıkladı. Ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken Erdoğan, Kılıçdaroğlu arasında 1.6 puan fark var.
Asal Araştırma Şirketi, mayıs ayında 2 bin 523 kişiyle yaptığı cumhurbaşkanlığı anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketi cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turu için veriler paylaştı.
Anket sonuçları şöyle:

Birinci tur

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49.1
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.3
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 2.7
Ata İttifakı adayı Sinan Oğan: Yüzde 1.9
Ankete göre seçimin birinci turunda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2.8 puan fark atıyor.

İkinci tur

Anket şirketi seçimin ikinci turu için şu bilgileri paylaştı.
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,8
Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,2
Ankete göre ikinci turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1.6 puan fark atıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала