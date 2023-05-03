https://sputniknews.com.tr/20230503/vucic-okul-saldirisini-gerceklestiren-cocuk-noropsikiyatri-klinigine-yerlestirilecek-1070585090.html

Vucic: Okul saldırısını gerçekleştiren çocuk, nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek

Vucic: Okul saldırısını gerçekleştiren çocuk, nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinde bu sabah 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili 14 yaşındaki çocuğun, yeni geçtiği sınıfta kabul... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T23:38+0300

2023-05-03T23:38+0300

2023-05-03T23:38+0300

sırbistan

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silahlı saldırı

belgrad

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Vucic, bu sabah başkent Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırı sonucu 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.Bir dakikalık saygı duruşunun ardından açıklamada bulunan Vucic, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı, yaralı öğretmen ve 6 öğrenciye de geçmiş olsun dileklerini iletti.Vucic, Sırbistan tarihinde bu tür bir acının yaşanmadığına dikkati çekerek, "Çocuk şu an ayrı bir yerde bulunuyor. Nöropsikiyatri kliniğine yerleştirilecek. Görünüşe göre silahları gerektiği gibi muhafaza edemeyen baba tutuklandı. Kendisinin silahlara ilişkin gerekli izinleri vardı. Çocuğun annesi de gözaltına alındı." dedi.Ailenin geçmişinin "temiz" olduğunu aktaran Vucic, "Çocuk sınıf değiştirme talebinde bulunmuş. Ailesi ise kavga eden bir çift değilmiş ancak çocuktan sürekli iyi notlar bekliyormuş. İşin içine 'aşk' girince notlarının düştüğünü ifade etmişler. Yeni geçtiği sınıfta da kabul görmeyen çocuğun bu korkunç saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi." diye konuştu.Çocuk, babasıyla 3 kez atış poligonunda bulunduVucic, çocuğun babasıyla 3 kez atış poligonuna gittiğini ve burada silah kullanmayı öğrendiğine dair bilgilere ulaşıldığını belirterek, "Çocuğun orada ne işi var? Üzerinde bulunan ve hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin bulunduğu kağıt gösteriyor ki kendisi bir tür oyun oynamak istemiş ve farkındaysanız yaptığı şeyden de pişmanlık duymuyor. Kendisini sosyal medyada bir kahraman olarak görüyor. Birilerinin kahramanı olduğu için halinden memnun." şeklinde konuştu.Silahların muhafaza edilmesine yönelik daha sıkı kuralların uygulanmasına ilişkin çalışmaların yürütüleceğini söyleyen Vucic, cezai sorumluluk yaşının ise 14'ten 12'ye indirilmesini talep edeceğini aktardı.Vucic, olay yerinde 57 kovan ve 6 merminin bulunduğunu, sorumluların mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.Eğitim Bakanı Branko Ruzic'in de istifasını vermeye hazır olduğunu, ancak bunun kararını Başbakan Ana Brnabic'in vereceğini söyleyen Vucic, bu sabah yaşanan korkunç olayı asla unutmayacaklarını kaydetti.Belgrad'da hayatını kaybedenlerin anısına olayın yaşandığı Vladislav Ribnikar İlkokulu önünde mum yakıldı, çiçek bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230503/sirbistanda-ilkokulda-silahli-saldiri-7-sinif-ogrencisi-guvenlik-gorevlisini-oldurdu--1070536378.html

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