https://sputniknews.com.tr/20230503/ukrayna-ordusundan-natoya-sikayet-rusyanin-suzulen-bombalari-ciddi-bir-bas-agrisi-haline-geldi-1070581230.html
Ukrayna ordusundan NATO’ya şikayet: Rusya’nın süzülen bombaları ciddi bir baş ağrısı haline geldi
Ukrayna ordusundan NATO’ya şikayet: Rusya’nın süzülen bombaları ciddi bir baş ağrısı haline geldi
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü İgnat, NATO'ya Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin süzülen hava bombalarını şikayet etti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:23+0300
2023-05-03T22:23+0300
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Newsweek’in aktardığına göre Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rusya’nın gelişmiş süzülen bombalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi bir baş ağrısı haline geldiğini belirtti.İgnat, “Bu bombalar yaklaşık 70 kilometre uçuyor ve kritik altyapı tesislerini vurabiliyor. Bu tür mühimmata karşı koyamayız” diye konuştu.Sözcü, havada güç dengesinin oluşturulması için Batı'dan F-16 uçaklarının tedarik edilmesini istedi.Daha önce askeri analist Guy McCardle, Rusya’nın süzülen hava bombalarının çok sayıda hedefi vurabilen ve düşmana muazzam hasar verebilen ‘fantastik bir silah’ olduğunu ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/scholz-kieve-verdigimiz-silahlarin-rusya-topraklarinda-kullanilmamasina-dikkat-edecegiz-1070465750.html
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Ukrayna ordusundan NATO’ya şikayet: Rusya’nın süzülen bombaları ciddi bir baş ağrısı haline geldi
22:23 03.05.2023 (güncellendi: 22:24 03.05.2023) Abone ol
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü İgnat, NATO'ya Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin süzülen hava bombalarını şikayet etti.
Newsweek’in aktardığına göre Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Rusya’nın gelişmiş süzülen bombalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi bir baş ağrısı haline geldiğini belirtti.
İgnat, “Bu bombalar yaklaşık 70 kilometre uçuyor ve kritik altyapı tesislerini vurabiliyor. Bu tür mühimmata karşı koyamayız” diye konuştu.
Sözcü, havada güç dengesinin oluşturulması için Batı'dan F-16 uçaklarının tedarik edilmesini istedi.
Daha önce askeri analist Guy McCardle, Rusya’nın süzülen hava bombalarının çok sayıda hedefi vurabilen ve düşmana muazzam hasar verebilen ‘fantastik bir silah’ olduğunu ifade etmişti.