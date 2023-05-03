https://sputniknews.com.tr/20230503/tff-hakem-ali-palabiyikin-sezon-sonuna-kadar-gorev-almayacagini-acikladi-1070575270.html

TFF, hakem Ali Palabıyık'ın sezon sonuna kadar görev almayacağını açıkladı

TFF, hakem Ali Palabıyık'ın sezon sonuna kadar görev almayacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasını yöneten hakem Ali Palabıyık'a... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

ali palabıyık

hakem

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TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Pazar günü oynanan Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda müsabaka hakemine, performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır." denildi.Bandırmaspor Kulübü, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müsabakanın VAR kayıtlarının incelenmesini talep ederek, penaltı kararının sonuca etki ettiğini savunmuştu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), ali palabıyık, hakem