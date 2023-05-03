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TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi
TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İzmir limanına demir attı. TCG Anadolu'nun İzmir Körfez’inden geçtiği anlar insansız hava... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T08:48+0300
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türkiye
izmir
türkiye
tcg anadolu gemisi
insansız hava aracı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 17- 23 Nisan tarihleri arası İstanbul Sarayburnu’na yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı. 24 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşları selamlayan TCG Anadolu, tekrardan Sarayburnu’na demir atmıştı. 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul liman ziyaretini tamamladıktan sonra dün İzmir’e gelmek için yola çıktı.Türkiye’nin en büyük askeri gemisi İzmir’e demir attıİstanbul’dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye’nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı. TCG Anadolu, İzmir’e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botlarının gemiye eşlik ettiği görüldü. İzmir limanına demir atan geminin körfezden geçişi de insansız hava aracı ile görüntülendi.Dünyanın ilk insansız hava aracı TCG Anadolu230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA’lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu’da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye’den Japonya’ya ya da Avusturalya’ya intikal edebiliyor.Vatandaşların ziyaretine açılacakİzmir limanına demirleyen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün saat 12.00’de vatandaşların ziyaretine açılacak.
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izmir, türkiye, tcg anadolu gemisi, insansız hava aracı
izmir, türkiye, tcg anadolu gemisi, insansız hava aracı

TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi

08:48 03.05.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETENDünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İzmir limanına demir attı. TCG Anadolu'nun İzmir Körfez’inden geçtiği anlar drone ile görüntülendi.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İzmir limanına demir attı. TCG Anadolu'nun İzmir Körfez’inden geçtiği anlar drone ile görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İzmir limanına demir attı. TCG Anadolu'nun İzmir Körfez’inden geçtiği anlar insansız hava aracı ile görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 17- 23 Nisan tarihleri arası İstanbul Sarayburnu’na yanaşarak vatandaşların ziyaretine açıldı. 24 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşları selamlayan TCG Anadolu, tekrardan Sarayburnu’na demir atmıştı. 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiği, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul liman ziyaretini tamamladıktan sonra dün İzmir’e gelmek için yola çıktı.

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi İzmir’e demir attı

İstanbul’dan yola çıkan TCG Anadolu, dün saat 19.15 sıralarında Çanakkale Şehitler Abidesini selamladı. Ardından Ege Denizine doğru yolculuğunu sürdüren Türkiye’nin en büyük askeri gemisi, sabah saat 06.40 sıralarında İzmir Körfezine giriş yaptı. TCG Anadolu, İzmir’e giriş yaptığı sırada körfez gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 6 römorkör ve sahil güvenlik botlarının gemiye eşlik ettiği görüldü. İzmir limanına demir atan geminin körfezden geçişi de insansız hava aracı ile görüntülendi.

Dünyanın ilk insansız hava aracı TCG Anadolu

230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA’lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu’da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor. Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip. TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye’den Japonya’ya ya da Avusturalya’ya intikal edebiliyor.

Vatandaşların ziyaretine açılacak

İzmir limanına demirleyen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün saat 12.00’de vatandaşların ziyaretine açılacak.
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