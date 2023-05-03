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TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı
TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:57+0300
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Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı.Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı.İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.TCG AnadoluTuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.
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tcg anadolu gemisi, izmir, ziyaret
tcg anadolu gemisi, izmir, ziyaret

TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı

12:57 03.05.2023
© AA / ALİ GÖZETEN - CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİTCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı
TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA / ALİ GÖZETEN - CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.
Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı.
Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı.
İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.
Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.

TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.
Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.
TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.
Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.
TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.
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