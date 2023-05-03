https://sputniknews.com.tr/20230503/suudi-arabistanin-sudandaki-kultur-ataseligi-binasina-silahli-bir-grup-baskin-duzenledi-1070525256.html
Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi
Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi
Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği bildirildi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T06:44+0300
2023-05-03T06:44+0300
2023-05-03T06:44+0300
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sudan
suudi arabistan
saldırı
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıkladı.Bakanlık, baskını en sert ifadelerle kınarken, diplomatik misyonlara saygı duyulması ve saldırganların cezalandırılması çağrısında bulundu.Sudan'da çatışan taraflar arasındaki askeri tırmanışın durdurulması ve şiddetin sona erdirilmesi istenen bakanlık açıklamasında, diplomatlar, bölge sakinleri ve Sudanlı siviller için gerekli korumanın sağlanması çağrısı yinelendi.
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sudan, suudi arabistan, saldırı
Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi
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Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıkladı.
Bakanlık, baskını en sert ifadelerle kınarken, diplomatik misyonlara saygı duyulması ve saldırganların cezalandırılması çağrısında bulundu.
Sudan'da çatışan taraflar arasındaki askeri tırmanışın durdurulması ve şiddetin sona erdirilmesi istenen bakanlık açıklamasında, diplomatlar, bölge sakinleri ve Sudanlı siviller için gerekli korumanın sağlanması çağrısı yinelendi.