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Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi
Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi
Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği bildirildi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T06:44+0300
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıkladı.Bakanlık, baskını en sert ifadelerle kınarken, diplomatik misyonlara saygı duyulması ve saldırganların cezalandırılması çağrısında bulundu.Sudan'da çatışan taraflar arasındaki askeri tırmanışın durdurulması ve şiddetin sona erdirilmesi istenen bakanlık açıklamasında, diplomatlar, bölge sakinleri ve Sudanlı siviller için gerekli korumanın sağlanması çağrısı yinelendi.
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sudan, suudi arabistan, saldırı
sudan, suudi arabistan, saldırı

Suudi Arabistan'ın Sudan'daki Kültür Ataşeliği binasına silahlı bir grup baskın düzenledi

06:44 03.05.2023
© AFP 2023 / -Sudan çatışmaları
Sudan çatışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / -
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Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına, silahlı bir grup tarafından baskın düzenlendiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı, silahlı bir grup tarafından Hartum'daki Kültür Ataşeliği binasına düzenlenen baskında, kameralara ve ekipmanlara zarar verildiğini ve bazı eşyalara el konulduğunu açıkladı.
Bakanlık, baskını en sert ifadelerle kınarken, diplomatik misyonlara saygı duyulması ve saldırganların cezalandırılması çağrısında bulundu.
Sudan'da çatışan taraflar arasındaki askeri tırmanışın durdurulması ve şiddetin sona erdirilmesi istenen bakanlık açıklamasında, diplomatlar, bölge sakinleri ve Sudanlı siviller için gerekli korumanın sağlanması çağrısı yinelendi.
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
TÜRKİYE
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı
1 Mayıs, 20:06
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