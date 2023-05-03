https://sputniknews.com.tr/20230503/sivasspor---fenerbahce-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1070556096.html
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T15:44+0300
2023-05-03T15:44+0300
2023-05-03T15:44+0300
spor
fenerbahçe
sivasspor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mete Kalkavan’a AVAR’da Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar eşlik edecek.
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fenerbahçe, sivasspor
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mete Kalkavan’a AVAR’da Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar eşlik edecek.