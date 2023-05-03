https://sputniknews.com.tr/20230503/sivasspor---fenerbahce-macinin-var-hakemi-belli-oldu-1070556096.html

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T15:44+0300

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2023-05-03T15:44+0300

spor

fenerbahçe

sivasspor

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor ile Fenerbahçe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi Çağdaş Altay olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Mete Kalkavan’a AVAR’da Suat Arslanboğa ve Mustafa Savranlar eşlik edecek.

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fenerbahçe, sivasspor