Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zonguldak Madenci Korosu konserlerine devam edecek
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Murat Özveri: Emeğin yağmasına göz yumulan bir ülkedeyiz
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 12 gün kala gündemin en dikkat çekici başlıkları
12:46
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş galibiyeti tüm hesapları değiştirdi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk çiftçisi Türkiye-Rusya dostluğu hakkında ne düşünüyor?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Amman'da 'Suriye' toplantısı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçimde son viraj
17:03
83 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Yeni 'paralel' gündemi
18:33
104 dk
Z RAPORU
Seçimlere 12 gün kala liderlerin açıklamaları
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi yapılaşmaya açılacak mı?
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Siyasette 'ulus devlet' tartışması
09:10
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 11 gün kala siyasette son gelişmeler.
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
VERİ MAÇ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/sinan-ogandan-selcuk-bayraktara-destek-bayraktar-bizim-donemimizde-desteklenir-1070536804.html
Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'
Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İHA ve SİHA'lar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:51+0300
2023-05-03T11:52+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
sinan oğan
cumhurbaşkanı
ata ittifakı
bayraktar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1069989860_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_b76e028f88c55b9bae81ce1c965bf7b6.jpg
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevapladı. İHA/SİHA'lar hakkındaki görüşü sorulan Oğan, "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur." ifadelerini kullandı.Seçimin ikinci tura kalacağını ifade eden Oğan, şunları da ekledi:'Genç kesimden ciddi oy alıyoruz'Oy oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan, "Muharrem İnce'nin tabanı dediğimiz genç kesimden bize geri dönüşler var. Oradan ciddi anlamda oy alıyoruz. Şu anda yüzde 10'u rahat geçtik." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/haluk-bayraktar-turkiye-terorle-mucadelede-basariya-ulasti-ilk-tepki-chpli-tanrikulundan-geldi-1070337211.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/15/1069989860_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_3b8aec0574bbfd5d18bd738b64eaa5a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, sinan oğan, cumhurbaşkanı, ata ittifakı, bayraktar
seçim, sinan oğan, cumhurbaşkanı, ata ittifakı, bayraktar

Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'

11:51 03.05.2023 (güncellendi: 11:52 03.05.2023)
© İHASinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İHA ve SİHA'lar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevapladı.
İHA/SİHA'lar hakkındaki görüşü sorulan Oğan, "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur." ifadelerini kullandı.
Seçimin ikinci tura kalacağını ifade eden Oğan, şunları da ekledi:

"Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur. Eksiği varsa tamamlanır. Savunma sanayi projelerini destekliyoruz. Sayın Bayraktar hiç endişe etmesin. Hipersonik seviyeye yükseltilmesi için çalışmaları hızlandıracağız. Biz kavgaya değil seçime gidiyoruz. Bizle birlikte yürüyün. Bu seçim ikinci tura kalacak. Sizlerden bu anahtarı istiyoruz. Sinan Oğan'a güvenin ve güvenmeye devam edin."

'Genç kesimden ciddi oy alıyoruz'

Oy oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan, "Muharrem İnce'nin tabanı dediğimiz genç kesimden bize geri dönüşler var. Oradan ciddi anlamda oy alıyoruz. Şu anda yüzde 10'u rahat geçtik." dedi.
Türk savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
DÜNYA
Haluk Bayraktar: Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
28 Nisan, 21:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала