https://sputniknews.com.tr/20230503/sinan-ogandan-selcuk-bayraktara-destek-bayraktar-bizim-donemimizde-desteklenir-1070536804.html
Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'
Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İHA ve SİHA'lar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T11:51+0300
2023-05-03T11:51+0300
2023-05-03T11:52+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
sinan oğan
cumhurbaşkanı
ata ittifakı
bayraktar
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevapladı. İHA/SİHA'lar hakkındaki görüşü sorulan Oğan, "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur." ifadelerini kullandı.Seçimin ikinci tura kalacağını ifade eden Oğan, şunları da ekledi:'Genç kesimden ciddi oy alıyoruz'Oy oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan, "Muharrem İnce'nin tabanı dediğimiz genç kesimden bize geri dönüşler var. Oradan ciddi anlamda oy alıyoruz. Şu anda yüzde 10'u rahat geçtik." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230428/haluk-bayraktar-turkiye-terorle-mucadelede-basariya-ulasti-ilk-tepki-chpli-tanrikulundan-geldi-1070337211.html
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seçim, sinan oğan, cumhurbaşkanı, ata ittifakı, bayraktar
seçim, sinan oğan, cumhurbaşkanı, ata ittifakı, bayraktar
Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'
11:51 03.05.2023 (güncellendi: 11:52 03.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İHA ve SİHA'lar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevapladı.
İHA/SİHA'lar hakkındaki görüşü sorulan Oğan, "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur." ifadelerini kullandı.
Seçimin ikinci tura kalacağını ifade eden Oğan, şunları da ekledi:
"Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur. Eksiği varsa tamamlanır. Savunma sanayi projelerini destekliyoruz. Sayın Bayraktar hiç endişe etmesin. Hipersonik seviyeye yükseltilmesi için çalışmaları hızlandıracağız. Biz kavgaya değil seçime gidiyoruz. Bizle birlikte yürüyün. Bu seçim ikinci tura kalacak. Sizlerden bu anahtarı istiyoruz. Sinan Oğan'a güvenin ve güvenmeye devam edin."
'Genç kesimden ciddi oy alıyoruz'
Oy oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan, "Muharrem İnce'nin tabanı dediğimiz genç kesimden bize geri dönüşler var. Oradan ciddi anlamda oy alıyoruz. Şu anda yüzde 10'u rahat geçtik." dedi.