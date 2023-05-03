https://sputniknews.com.tr/20230503/sinan-ogandan-selcuk-bayraktara-destek-bayraktar-bizim-donemimizde-desteklenir-1070536804.html

Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'

Sinan Oğan'dan Selçuk Bayraktar'a destek: 'Bayraktar bizim dönemimizde desteklenir'

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İHA ve SİHA'lar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T11:51+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

sinan oğan

cumhurbaşkanı

ata ittifakı

bayraktar

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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan TGRT Haber'de Cem Küçük'ün sorularını cevapladı. İHA/SİHA'lar hakkındaki görüşü sorulan Oğan, "Selçuk Bayraktar bizim dönemimizde teşekkür edilir desteklenir. Güzel işler yapıyor. İHA ve SİHA bu ülkenin gururudur." ifadelerini kullandı.Seçimin ikinci tura kalacağını ifade eden Oğan, şunları da ekledi:'Genç kesimden ciddi oy alıyoruz'Oy oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Oğan, "Muharrem İnce'nin tabanı dediğimiz genç kesimden bize geri dönüşler var. Oradan ciddi anlamda oy alıyoruz. Şu anda yüzde 10'u rahat geçtik." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230428/haluk-bayraktar-turkiye-terorle-mucadelede-basariya-ulasti-ilk-tepki-chpli-tanrikulundan-geldi-1070337211.html

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seçim, sinan oğan, cumhurbaşkanı, ata ittifakı, bayraktar