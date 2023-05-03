https://sputniknews.com.tr/20230503/sezon-acildi-fedon-denize-dustu-1070549208.html

Sezon açıldı: Fedon 'denize düştü'

Sezon açıldı: Fedon 'denize düştü'

Fedon, deniz sezonunu açtı. O anları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T13:26+0300

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yaşam

fedon

deniz

yaz sezonu

bodrum

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Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon Kalyoncu, her yıl olduğu gibi bu yıl da denizle buluşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Denize atladığı anları takipçileriyle paylaşan 76 yaşındaki Fedon, "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı.27 Nisan 2022'de de aynı atlamayı gerçekleştiren Fedon, bu karesini "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum" notuyla paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20211115/fedon-kansere-yakalandigini-duyurdu-surunmeyeyim-baska-hic-bir-sey-istemiyorum-1050805351.html

bodrum

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fedon, deniz, yaz sezonu, bodrum