https://sputniknews.com.tr/20230503/sezon-acildi-fedon-denize-dustu-1070549208.html
Sezon açıldı: Fedon 'denize düştü'
Sezon açıldı: Fedon 'denize düştü'
Fedon, deniz sezonunu açtı. O anları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:26+0300
2023-05-03T13:26+0300
2023-05-03T13:31+0300
yaşam
fedon
deniz
yaz sezonu
bodrum
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Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon Kalyoncu, her yıl olduğu gibi bu yıl da denizle buluşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Denize atladığı anları takipçileriyle paylaşan 76 yaşındaki Fedon, "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı.27 Nisan 2022'de de aynı atlamayı gerçekleştiren Fedon, bu karesini "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum" notuyla paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211115/fedon-kansere-yakalandigini-duyurdu-surunmeyeyim-baska-hic-bir-sey-istemiyorum-1050805351.html
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fedon, deniz, yaz sezonu, bodrum
fedon, deniz, yaz sezonu, bodrum
Sezon açıldı: Fedon 'denize düştü'
13:26 03.05.2023 (güncellendi: 13:31 03.05.2023) Abone ol
Fedon, deniz sezonunu açtı. O anları takipçileriyle paylaşan şarkıcı, "Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı.
Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon Kalyoncu, her yıl olduğu gibi bu yıl da denizle buluşmasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Denize atladığı anları takipçileriyle paylaşan 76 yaşındaki Fedon, "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullandı.
27 Nisan 2022'de de aynı atlamayı gerçekleştiren Fedon, bu karesini "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum" notuyla paylaşmıştı.