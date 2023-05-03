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https://sputniknews.com.tr/20230503/sektor-cikmaza-girdi-tusedad-genel-baskani-kiymanin-satilacagi-fiyati-acikladi-1070530081.html
'Sektör çıkmaza girdi': TÜSEDAD Genel Başkanı kıymanın satılacağı fiyatı açıkladı
'Sektör çıkmaza girdi': TÜSEDAD Genel Başkanı kıymanın satılacağı fiyatı açıkladı
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, turizm sezonunun yaklaşması nedeniyle sektörün çıkmaza... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T10:05+0300
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ekonomi
tüsedad
kıyma
kırmızı et
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fiyat artışı
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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, turizm sezonunun başlamasıyla et ve sütte fiyatların çok orantısız şekilde yükseleceğini vurgulayarak “Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi.” dedi.Cumhuriyet'te konuşan Solakoğlu Türkiye’nin hayvan açığını kapatmak için ilk aşamada 15 milyar dolarlık ithalat yapılması gerektiğini belirtti.Solakoğlu'nun açıklamalarından bazıları şöyle:'Yeni kriz kapıda''Kıymanın fiyatı 480 liraya yükselecek'
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tüsedad, kıyma, kırmızı et, fiyat, fiyat artışı
tüsedad, kıyma, kırmızı et, fiyat, fiyat artışı

'Sektör çıkmaza girdi': TÜSEDAD Genel Başkanı kıymanın satılacağı fiyatı açıkladı

10:05 03.05.2023
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, turizm sezonunun yaklaşması nedeniyle sektörün çıkmaza girdiğini belirterek “Fiyatlar orantısız yükselecek” uyarısı yaptı. Solakoğlu'nun kıyma için öngördüğü fiyat ise et krizinin boyutunu ortaya koyuyor.
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, turizm sezonunun başlamasıyla et ve sütte fiyatların çok orantısız şekilde yükseleceğini vurgulayarak “Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi.” dedi.
Cumhuriyet'te konuşan Solakoğlu Türkiye’nin hayvan açığını kapatmak için ilk aşamada 15 milyar dolarlık ithalat yapılması gerektiğini belirtti.
Solakoğlu'nun açıklamalarından bazıları şöyle:
"Son 4 yıldır süt fiyatları gıda enflasyonunun düşürülmesi için aşağıda tutuluyor. Uzun zamandır üretici etten ve sütten para kazanmıyor. Buradaki problem şöyle: Anaç hayvan süt veren inektir. Süt para etmediği için daha gaddarca ve normalin ötesinde kesime gidiyor. 4 yıldır süt fiyatları üzerinde yapılan baskı nedeniyle süt inekçiliğinden para kazanılmaması ineklerin gebe bırakılmayıp kesime gönderilmesine sebep oldu. 2022 yılında özellikle darbe çok ağır oldu. Artık bir süt üreticisi ürettiği her 1 litre sütten 2 liraya yakın zarar eder duruma geldi. Köylerde hayvan mevcudu çok düştü. Hem dişi hem besilik hayvan girişi minimuma indi. Üretici etten de zarar ettiği için büyük endüstriyel işletmeler de aile çiftlikleri de artık yavru alıp beslememeye başladı. Büyük işletmelerde damların kullanılma kapasitesi yüzde 25’lere, aile işletmelerinde yüzde 50’nin altına düştü. Artık mezbahalar hayvan bulamaz oldular."

'Yeni kriz kapıda'

"Şimdi yeni bir kriz kapıda. Et fiyatı çok yüksek seyrediyor. Geçen yıl düşük seyretmesine rağmen inekler kesildi. Şimdi et fiyatları yüksek seyrediyor yine kesiliyor. Bir inek kesildiği zaman yaklaşık 300 kilo kemikli et üretir. Kilosu 200 TL ortalamadan satıldığında 60 bin TL topluyor çiftçi. Faiz oranlarının yüzde 30 olduğu yerde çiftçi ineği kestiğinde ve bunu faize koyduğunda yılda 20 bin TL kazanabilir. Öbür taraftan 12 liraya kadar çıkan çiğ sütün litresi 10 liraya kadar düştü. Çiftçi yüzde 20 kayıpta. Artık çiftçi şunu hesaplıyor “İneği beslesem litresinde 1 lira kazansam en fazla yılda 10 bin TL kazanırım” diyor. Ayrıca yem ve çekeceği eziyet var riske almıyor ve ineği kesime gönderiyor."

'Kıymanın fiyatı 480 liraya yükselecek'

"(Süt zammı olmadığı takdirde) Şu anda kıymanın kilosu 360-380 liralarda bu en geç haziran temmuz ayı içinde 450-480 lirayı görecek ilk aşamada. Kolay kolay da düşmeyecektir. "
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