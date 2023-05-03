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Rusya, okuluna el koyan Polonya’yı BM’ye şikayet etti
Rusya, okuluna el koyan Polonya’yı BM’ye şikayet etti
Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Rusya’nın Polonya Büyükelçiliği okuluna baskınla ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne ve iki özel... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:55+0300
2023-05-03T22:55+0300
dünya
rusya
polonya
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “Polonya yönetimi 29 Nisan’da aslında başka bir ülkeye ait diplomatik varlığı, yani Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği nezdindeki okulu yasadışı biçimde zapt etmiş oldu. Bu, bariz biçimde hasımca adım, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olmakla beraber çocukların eğitim hakkı ihlalinin de bir örneği” ifadelerini kullandı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes ve BM İnsan Hakları Konseyi Eğitim Hakları Özel Raportörü Farida Shaheed’e kişisel mesajlar gönderdiğini belirten Gatilov, sözlerini şöyle sürdürdü:“BM insan hakları savunucularını, Polonya yönetiminin yalnızca uluslararası anlaşmaları değil, aynı zamanda çocukların ana dillerinde eğitim alma hakkını da ihlal eden eylemlerini kınamaya ve kamuoyuna açıklama yapmaya davet ettim. Bu, Yüksek Komiser'in özel raportörlerin ve BM İnsan Hakları Konseyi’nin genel olarak kenara çekilemeyeceği bariz bir durum.”Rus diplomat, “Varşova’nın ayrımcı eylemlerine karşı net tepkinin olmaması, bu eylemlere göz yumulmasına ve zımnen onaylanmasına eşdeğer” dedi.
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rusya, polonya, birleşmiş milletler (bm)
rusya, polonya, birleşmiş milletler (bm)

Rusya, okuluna el koyan Polonya’yı BM’ye şikayet etti

22:55 03.05.2023
© AP Photo / Alik Keplicz / Polonya Bayrağı
Polonya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Alik Keplicz /
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Rusya’nın BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gatilov, Rusya’nın Polonya Büyükelçiliği okuluna baskınla ilgili BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne ve iki özel yetkiliye nota verdiklerini açıkladı.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Gennadiy Gatilov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda “Polonya yönetimi 29 Nisan’da aslında başka bir ülkeye ait diplomatik varlığı, yani Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği nezdindeki okulu yasadışı biçimde zapt etmiş oldu. Bu, bariz biçimde hasımca adım, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olmakla beraber çocukların eğitim hakkı ihlalinin de bir örneği” ifadelerini kullandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes ve BM İnsan Hakları Konseyi Eğitim Hakları Özel Raportörü Farida Shaheed’e kişisel mesajlar gönderdiğini belirten Gatilov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“BM insan hakları savunucularını, Polonya yönetiminin yalnızca uluslararası anlaşmaları değil, aynı zamanda çocukların ana dillerinde eğitim alma hakkını da ihlal eden eylemlerini kınamaya ve kamuoyuna açıklama yapmaya davet ettim. Bu, Yüksek Komiser'in özel raportörlerin ve BM İnsan Hakları Konseyi’nin genel olarak kenara çekilemeyeceği bariz bir durum.”
Rus diplomat, “Varşova’nın ayrımcı eylemlerine karşı net tepkinin olmaması, bu eylemlere göz yumulmasına ve zımnen onaylanmasına eşdeğer” dedi.
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