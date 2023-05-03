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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/rusya-hava-savunma-sistemleri-abd-yapimi-bir-jdam-hava-bombasi-onledi-1070580400.html
Rusya: Hava savunma sistemleri ABD yapımı bir JDAM hava bombası önledi
Rusya: Hava savunma sistemleri ABD yapımı bir JDAM hava bombası önledi
Rusya Savunma Bakanlığı bugün ilk kez, özel askeri harekat bölgesinde Rus hava savunma sistemlerinin ABD yapımı bir JDAM hava bombasını önlediğini açıkladı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:10+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin ABD yapımı bir JDAM hava bombasını önlediği belirtildi.Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaşan Konaşenkov, “Hava savunma sistemleri son bir günde dört adet HIMARS füzesi ve ABD yapımı bir JDAM güdümlü hava bombasını önledi” diye konuştu.Tümgeneral Konaşenkov ayrıca çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisini verdi.Ukrayna ordusunun harekatın başından bu yana uğradığı toplam kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından beri toplam 416 uçak, 230 helikopter, 3 bin 935 insansız hava aracı, 421 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 948 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1095 çok namlulu roketatar aracı, 4 bin 717 sahra ve havan topu ile 9 bin 928 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.Şubat sonlarında Bloomberg ajansı, kendi kaynaklarına atıfla ABD’nin Ukrayna’ya güdümsüz bombaları yüksek hassasiyetli ‘akıllı’ mermilere dönüştüren JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) hedefleme sistemi teslim etmeyi planladığını yazmıştı. Haberde, GPS güdümlü cihazın 226 ila 907 kilogram ağırlığındaki hava bombalarına takıldığı ve kanatların yardımıyla mühimmatı 72 kilometre mesafeye kadar olan hedeflere ulaştırabildiği ifade edilmişti.Pentagon tarafından yapılan resmi açıklamada ise Kiev’e 21 Aralık tarihli 1.85 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde ‘yüksek hassasiyetli hava mühimmatının’ teslim edileceği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220324/natonun-avrupanin-gobegini-bombalamasinin-23-yili-misket-bombali-saldirilar-yuzlerce-sivil-olum-1055006794.html
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rusya, ukrayna, abd, jdam-er

Rusya: Hava savunma sistemleri ABD yapımı bir JDAM hava bombası önledi

22:10 03.05.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı bugün ilk kez, özel askeri harekat bölgesinde Rus hava savunma sistemlerinin ABD yapımı bir JDAM hava bombasını önlediğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin ABD yapımı bir JDAM hava bombasını önlediği belirtildi.
Bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri harekata ilişkin güncel verileri paylaşan Konaşenkov, “Hava savunma sistemleri son bir günde dört adet HIMARS füzesi ve ABD yapımı bir JDAM güdümlü hava bombasını önledi” diye konuştu.
Tümgeneral Konaşenkov ayrıca çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait 16 insansız hava aracının (İHA) imha edildiği bilgisini verdi.
Ukrayna ordusunun harekatın başından bu yana uğradığı toplam kayıplar ile ilgili güncel bilgileri de paylaşan Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından beri toplam 416 uçak, 230 helikopter, 3 bin 935 insansız hava aracı, 421 uçaksavar füze sistemi, 8 bin 948 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1095 çok namlulu roketatar aracı, 4 bin 717 sahra ve havan topu ile 9 bin 928 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
Şubat sonlarında Bloomberg ajansı, kendi kaynaklarına atıfla ABD’nin Ukrayna’ya güdümsüz bombaları yüksek hassasiyetli ‘akıllı’ mermilere dönüştüren JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended Range) hedefleme sistemi teslim etmeyi planladığını yazmıştı. Haberde, GPS güdümlü cihazın 226 ila 907 kilogram ağırlığındaki hava bombalarına takıldığı ve kanatların yardımıyla mühimmatı 72 kilometre mesafeye kadar olan hedeflere ulaştırabildiği ifade edilmişti.
Pentagon tarafından yapılan resmi açıklamada ise Kiev’e 21 Aralık tarihli 1.85 milyar dolarlık askeri yardım paketi çerçevesinde ‘yüksek hassasiyetli hava mühimmatının’ teslim edileceği belirtilmişti.
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