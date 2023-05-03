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Rusya: ABD, Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini reddetti
Rusya: ABD, Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini reddetti
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini geri çevirdiğini kaydetti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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aleksandr fomin
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Dost ülkelerin askeri ataşeleri için brifing düzenleyen Fomin, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarla ilgili uzlaşmaz tutumuna dikkat çekti.ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırma faaliyetlerini ve nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin hava kuvvetlerinin katıldığı nükleer misyonlar düzenleme eylemlerini eleştiren Fomin, "Rusya'nın bu tür uygulamalara son verilmesine ve Washington'un nükleer silahlarını kendi topraklarına çekmesine yönelik Rusya'nın talepleri, ABD ve NATO müttefikleri tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.'Rusya'nın nükleer çevreleme yaklaşımı savunma nitelikli'Askeri ataşelere doktrin belgeleri temelinde Rusya'nın nükleer çevreleme yaklaşımı hakkında bilgi veren Fomin, Moskova'nın bu alandaki faaliyetlerinin savunma nitelikli olduğunu, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garantili şekilde koruma amacı taşıdığını vurguladı.'Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle ilgili adımlar, NATO'ya verilen bir yanıt'Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin güvenliğini artırmaya yönelik adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Fomin, bu önlemlerin NATO'nun gerilimi tırmandırmayı öngören faaliyetlerine verilen bir yanıt olduğunun altını çizdi.
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rusya, aleksandr fomin, nato, abd, avrupa, nükleer

Rusya: ABD, Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini reddetti

21:51 03.05.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKINükleer füze
Nükleer füze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini geri çevirdiğini kaydetti.
Dost ülkelerin askeri ataşeleri için brifing düzenleyen Fomin, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarla ilgili uzlaşmaz tutumuna dikkat çekti.
ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırma faaliyetlerini ve nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin hava kuvvetlerinin katıldığı nükleer misyonlar düzenleme eylemlerini eleştiren Fomin, "Rusya'nın bu tür uygulamalara son verilmesine ve Washington'un nükleer silahlarını kendi topraklarına çekmesine yönelik Rusya'nın talepleri, ABD ve NATO müttefikleri tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın nükleer çevreleme yaklaşımı savunma nitelikli'

Askeri ataşelere doktrin belgeleri temelinde Rusya'nın nükleer çevreleme yaklaşımı hakkında bilgi veren Fomin, Moskova'nın bu alandaki faaliyetlerinin savunma nitelikli olduğunu, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garantili şekilde koruma amacı taşıdığını vurguladı.

'Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle ilgili adımlar, NATO'ya verilen bir yanıt'

Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin güvenliğini artırmaya yönelik adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Fomin, bu önlemlerin NATO'nun gerilimi tırmandırmayı öngören faaliyetlerine verilen bir yanıt olduğunun altını çizdi.
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