https://sputniknews.com.tr/20230503/rusya-abd-avrupadaki-nukleer-silahlarini-kendi-topraklarina-cekme-taleplerini-reddetti-1070579653.html

Rusya: ABD, Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini reddetti

Rusya: ABD, Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini reddetti

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını kendi topraklarına çekme taleplerini geri çevirdiğini kaydetti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T21:51+0300

2023-05-03T21:51+0300

2023-05-03T21:51+0300

savunma

rusya

aleksandr fomin

nato

abd

avrupa

nükleer

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Dost ülkelerin askeri ataşeleri için brifing düzenleyen Fomin, ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarla ilgili uzlaşmaz tutumuna dikkat çekti.ABD'nin Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırma faaliyetlerini ve nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin hava kuvvetlerinin katıldığı nükleer misyonlar düzenleme eylemlerini eleştiren Fomin, "Rusya'nın bu tür uygulamalara son verilmesine ve Washington'un nükleer silahlarını kendi topraklarına çekmesine yönelik Rusya'nın talepleri, ABD ve NATO müttefikleri tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı.'Rusya'nın nükleer çevreleme yaklaşımı savunma nitelikli'Askeri ataşelere doktrin belgeleri temelinde Rusya'nın nükleer çevreleme yaklaşımı hakkında bilgi veren Fomin, Moskova'nın bu alandaki faaliyetlerinin savunma nitelikli olduğunu, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garantili şekilde koruma amacı taşıdığını vurguladı.'Rusya-Belarus Birlik Devleti'yle ilgili adımlar, NATO'ya verilen bir yanıt'Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin güvenliğini artırmaya yönelik adımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Fomin, bu önlemlerin NATO'nun gerilimi tırmandırmayı öngören faaliyetlerine verilen bir yanıt olduğunun altını çizdi.

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