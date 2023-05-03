https://sputniknews.com.tr/20230503/resmi-gazetede-yayimlandi-zeytinyaginin-teknik-kriterlerinde-duzenleme-1070553225.html

Zeytinyağının teknik kriterlerinde AB'ye uyum kapsamında düzenleme

Zeytinyağının teknik kriterlerinde AB'ye uyum kapsamında düzenleme

Zeytinyağının teknik parametreleri, Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yeniden düzenlendi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:30+0300

2023-05-03T14:30+0300

2023-05-03T14:33+0300

zeytinyağı

avrupa birliği

türkiye

resmi gazete

değişiklik

kriter

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin gıda kodeksi, başta Avrupa Birliği (AB) mevzuatı olmak üzere ‘Kodeks Alimentarius’ ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Standartları çerçevesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda düzenli güncelleniyor.Tebliğde, iklimsel nedenlerle zeytinyağı parametrelerinde değişiklik yapıldı ve AB mevzuatına uyum amacıyla bazı düzenlemelere gidildi.Zeytinyağının saflık kriterleri kapsamındaki bazı değerler yeniden belirlendi.Rafine zeytinyağının yağ asitleri kompozisyonu kapsamındaki ‘ignoserik asit’ değeri ile riviera zeytin yağı ve pirina yağının ‘mumsu madde’ değeri değiştirildi.Tebliğ, 8 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

https://sputniknews.com.tr/20200422/sofralik-zeytinin-yuzde-60i-avrupa-ulkelerine-gonderildi-1041884432.html

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