https://sputniknews.com.tr/20230503/resmi-gazetede-yayimlandi-zeytinyaginin-teknik-kriterlerinde-duzenleme-1070553225.html
Zeytinyağının teknik kriterlerinde AB'ye uyum kapsamında düzenleme
Zeytinyağının teknik kriterlerinde AB'ye uyum kapsamında düzenleme
Zeytinyağının teknik parametreleri, Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yeniden düzenlendi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T14:30+0300
2023-05-03T14:30+0300
2023-05-03T14:33+0300
zeytinyağı
avrupa birliği
türkiye
resmi gazete
değişiklik
kriter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070553491_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_93740752271b2652688e24447b56dc75.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin gıda kodeksi, başta Avrupa Birliği (AB) mevzuatı olmak üzere ‘Kodeks Alimentarius’ ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Standartları çerçevesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda düzenli güncelleniyor.Tebliğde, iklimsel nedenlerle zeytinyağı parametrelerinde değişiklik yapıldı ve AB mevzuatına uyum amacıyla bazı düzenlemelere gidildi.Zeytinyağının saflık kriterleri kapsamındaki bazı değerler yeniden belirlendi.Rafine zeytinyağının yağ asitleri kompozisyonu kapsamındaki ‘ignoserik asit’ değeri ile riviera zeytin yağı ve pirina yağının ‘mumsu madde’ değeri değiştirildi.Tebliğ, 8 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
https://sputniknews.com.tr/20200422/sofralik-zeytinin-yuzde-60i-avrupa-ulkelerine-gonderildi-1041884432.html
avrupa birliği
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070553491_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3bb7fc7c4e2551fb615d3f8d257fdd8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zeytinyağı, avrupa birliği, resmi gazete, değişiklik, kriter
zeytinyağı, avrupa birliği, resmi gazete, değişiklik, kriter
Zeytinyağının teknik kriterlerinde AB'ye uyum kapsamında düzenleme
14:30 03.05.2023 (güncellendi: 14:33 03.05.2023) Abone ol
Zeytinyağının teknik parametreleri, Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında yeniden düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin gıda kodeksi, başta Avrupa Birliği (AB) mevzuatı olmak üzere ‘Kodeks Alimentarius’ ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Standartları çerçevesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda düzenli güncelleniyor.
Tebliğde, iklimsel nedenlerle zeytinyağı parametrelerinde değişiklik yapıldı ve AB mevzuatına uyum amacıyla bazı düzenlemelere gidildi.
Zeytinyağının saflık kriterleri kapsamındaki bazı değerler yeniden belirlendi.
Rafine zeytinyağının yağ asitleri kompozisyonu kapsamındaki ‘ignoserik asit’ değeri ile riviera zeytin yağı ve pirina yağının ‘mumsu madde’ değeri değiştirildi.
Tebliğ, 8 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.