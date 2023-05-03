https://sputniknews.com.tr/20230503/pervin-buldan-butun-arkadaslarim-o-cezaevlerinden-cikacaklar-1070524393.html

Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar

Pervin Buldan: Bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili sözlerine ilişkin, "14 Mayıs'ta sen sandıktan... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T02:10+0300

2023-05-03T02:10+0300

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2023 türkiye seçimleri

yeşil sol parti

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

selahattin demirtaş

recep tayyip erdoğan

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Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.Buldan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin önemine işaret ederek, "Parlamento seçimleri çok önemli. Biz Türkiye genelinde 100 milletvekili hedefledik. Bu 100 milletvekili, sizlerin temsilcisi olarak parlamentoya girecek ve anahtar rol üstlenecek" diye konuştu.Şimdiye kadar HDP milletvekillerinin bütün sorunlarla ilgili parlamentoda Türkiye halklarının sesi olduğunu savunan Buldan, "Kadının da Alevi'nin de Ermeni'nin de Süryani'nin de bütün kesimlerin sesi oldu, sözü oldu" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylemlerine değinen Buldan, şunları söyledi:Buldan, herkesin birbirine kardeşçe, sevgiyle baktığı Türkiye'yi 14 Mayıs'tan itibaren gerçekleştireceklerini ifade ederek, bu güzel günlerin görülebilmesi için 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacaklarını belirtti.Kocaeli halkına inançlarının tam olduğunu belirten Buldan, kentin Yeşil Sol Parti'yi Kocaeli'de birinci yapacağına inandığını dile getirdi.Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'in de konuşma yaptığı programda Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayları tanıtıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230423/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1070081068.html

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yeşil sol parti, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, recep tayyip erdoğan