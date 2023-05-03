https://sputniknews.com.tr/20230503/patrusev-ukraynanin-bir-devlet-olarak-kalmasi-abdnin-planlari-arasinda-yok-1070570459.html

Patruşev: Ukrayna’nın bir devlet olarak kalması ABD’nin planları arasında yok

Patruşev: Ukrayna’nın bir devlet olarak kalması ABD’nin planları arasında yok

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Ukrayna’nın bir devlet olarak muhafaza edilmesinin ABD’nin planlarında olmadığını belirtti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T18:03+0300

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, İzvestiya gazetesine demecinde, “Neonazi çizgisini takip eden Washington, Ukrayna’yı, şimdiden milyonlarca insanın sosyoekonomik sorunlardan ve faşistlerin baskısından yurtdışına sığınmak için topluca terk ettiği bir bölgeye dönüştürdü” ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna’da son 30 yıldır düzenlediği sarsıntıların, ülke nüfusunun yarıya inmesine yol açtığını dile getiren Patruşev, “Beyaz Saray bugün hiçbir tereddüt duymadan, Rusya’yla savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde. Bununla birlikte Ukrayna’nın bir devlet olarak muhafaza edilmesi ABD’nin planları arasında yok” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/patrusev-catismaya-ukrayna-tarafinda-yaklasik-50-ulke-katiliyor-1068918783.html

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