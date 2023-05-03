https://sputniknews.com.tr/20230503/otomobil-satislari-nisan-ayinda-yuzde-62-artti-1070528286.html

Otomobil satışları nisan ayında yüzde 62 arttı

Otomobil satışları nisan ayında yüzde 62 arttı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından açıklanan rakamlara göre nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yalın aynı... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T09:28+0300

2023-05-03T09:28+0300

2023-05-03T09:28+0300

ekonomi

otomobil

yerli otomobil

klasik otomobil

elektrikli otomobil

ikinci el otomobil

d segmenti

satış

ekonomi

piyasa

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından açıklanan rakamlara göre nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yalın aynı ayına göre yüzde 62,7 artarak 97.679 adet oldu.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklanan rakamlar şöyle;Segmentlerine göre satışlarPazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.C segmenti otomobiller 136.173 adetle yüzde 53,9 pay,B segmenti otomobiller 86.875 adetle yüzde 34,4 pay aldı.Gövde tiplerine göre satışlarGövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 45,5 pay, 115.006 adet) oldu.SUV otomobilleri, yüzde 29,6 pay ve 74.888 adet satış ile Sedan, yüzde 22,5 pay ve 56.977 adet satış ile H/B otomobiller takip etti."

https://sputniknews.com.tr/20230424/otomotivde-kur-zamlari-kapida-1070095574.html

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otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, d segmenti, satış, ekonomi, piyasa