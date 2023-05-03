Otomobil satışları nisan ayında yüzde 62 arttı
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
© AA
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından açıklanan rakamlara göre nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yalın aynı ayına göre yüzde 62,7 artarak 97.679 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği(ODMD) tarafından açıklanan rakamlara göre nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçtiğimiz yalın aynı ayına göre yüzde 62,7 artarak 97.679 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklanan rakamlar şöyle;
2023 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 57,3 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 oranında artarak 333.650 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 oranında artarak 252.819 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 62,7 artarak 80.831 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Nisan ayında yüzde 62,7, otomobil pazarı yüzde 69,9, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 40,1 oranında arttı. 2023 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97.679 adet oldu.
2023 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77.398 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 40,1 artarak 20.281 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,3 arttı.
Segmentlerine göre satışlar
Pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 136.173 adetle yüzde 53,9 pay,
B segmenti otomobiller 86.875 adetle yüzde 34,4 pay aldı.
Gövde tiplerine göre satışlar
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 45,5 pay, 115.006 adet) oldu.
SUV otomobilleri, yüzde 29,6 pay ve 74.888 adet satış ile Sedan, yüzde 22,5 pay ve 56.977 adet satış ile H/B otomobiller takip etti."
24 Nisan, 08:59