'Nürnberg' filminin özel gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı

'Nürnberg' filminin özel gösterimi Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Nikolai Lebedev'in yönetmenliğini üstlendiği "Nürnberg" filminin özel gösterimi... 03.05.2023

Atlas 1948 Sineması'ndaki etkinliğe, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.Gösterim öncesi Buravov, tarihi bir mekanda yaşanmış olaylara dayanan çok önemli bir filmin gösterileceğini belirterek, "Nürnberg, yeni bir film ve Rusya'da sinema salonlarında gösteriliyor. Aynı zamanda İstanbul'un bu güzel sinema salonunda gösterme fırsatını yakaladık. Bu film gösterimini ikili kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından önemli görüyoruz." dedi.Buravov, filmin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra savaş suçlarına karşı uluslararası askeri ceza mahkemesini konu aldığına işaret ederek, o dönem yaşananların ve savaş suçlarının tekrarlanmaması adına önemli bir yapım olduğunu anlattı.Türkiye-Rusya ilişkilerinin her alanda gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Buravov, "Hem siyasi olarak liderlerimiz arasındaki diyalog çok iyi seviyede. İkili ve bölgesel konularda Türkiye ile sıkı bir diyalog içindeyiz. Bunu iyi değerlendiriyoruz. Her iki taraf için yeni fırsatları açan bir süreçtir. Her iki ülke halkının refahı için ekonomik anlamda da ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. İkili ticaret de son dönemde çok büyük bir ivme kazandı." değerlendirmesini yaptı.Aşk ve adalet arasında kalmış romantik bir gerilim hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Nürnberg", dünyanın ilk savaş suçları davasını ele alıyor.Sergey Kempo, Lyubov Aksyonova, Evgeniy Mironov ve Sergei Bezrukov'un oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu ise şöyle:

