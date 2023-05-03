https://sputniknews.com.tr/20230503/nagehan-alci-meral-hanim-katlim-vaciptir-sozu-nedir-allah-askina-1070554739.html

Nagehan Alçı: Meral hanım, ‘Katlim vaciptir’ sözü nedir Allah aşkına?

Nagehan Alçı: Meral hanım, ‘Katlim vaciptir’ sözü nedir Allah aşkına?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kendisi hakkındaki, “Kocasını aldattı” iddiasını ağlayarak anlatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasındaki, “Ben... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:54+0300

2023-05-03T14:54+0300

2023-05-03T14:54+0300

politika

nagehan alçı

meral akşener

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Alçı, yazısında, “Pazartesi günü Nevşehir’de yaptığı konuşma sırasında, “Ben öyle bir şey yaptıysam bizim için, ailem için katlim vaciptir” dedi. Aynen bunu söyledi. Meral Hanım sizin bu çirkin iftiradan ne kadar rahatsız olduğunuzu, bu onursuzca yalana nasıl isyan ettiğinizi biliyoruz. Çok haklısınız. Ama “Yaptıysam katlim vaciptir” sözü nedir Allah aşkına? Sizin bile bilinçaltınızda konu kadın ve “namus” olduğunda “katli vacip” sözü olmasında bir sorun yok mu Sayın Akşener? Oysa erkekler için kimsenin aklına böyle bir durumda bunlar gelmiyor. Bilakis “Erkek adam çapkın olur” diye sırtları sıvazlanıyor. Belki de “Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum” diyerek bu sert ifadeyi kullandınız ama kadınların namus bahanesi ile her gün katledildiği bir ülkede sizin gibi milyonlara örnek olan güçlü bir kadının, siyasette en tepeye tırmanmış bir kadın politikacının bu baskıcı ataerkil zihniyetle mücadele etmesi ve kullandığı kelimeler konusunda daha dikkatli olması gerekmez mi Meral Hanım?” ifadelerini kullandı.Akşener ne demişti?

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2023

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nagehan alçı, meral akşener