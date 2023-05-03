Nagehan Alçı: Meral hanım, ‘Katlim vaciptir’ sözü nedir Allah aşkına?
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
© Fotoğraf : YouTube
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kendisi hakkındaki, “Kocasını aldattı” iddiasını ağlayarak anlatan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuşmasındaki, “Ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir” sözlerine tepki gösterdi.
Alçı, yazısında, “Pazartesi günü Nevşehir’de yaptığı konuşma sırasında, “Ben öyle bir şey yaptıysam bizim için, ailem için katlim vaciptir” dedi. Aynen bunu söyledi. Meral Hanım sizin bu çirkin iftiradan ne kadar rahatsız olduğunuzu, bu onursuzca yalana nasıl isyan ettiğinizi biliyoruz. Çok haklısınız. Ama “Yaptıysam katlim vaciptir” sözü nedir Allah aşkına? Sizin bile bilinçaltınızda konu kadın ve “namus” olduğunda “katli vacip” sözü olmasında bir sorun yok mu Sayın Akşener? Oysa erkekler için kimsenin aklına böyle bir durumda bunlar gelmiyor. Bilakis “Erkek adam çapkın olur” diye sırtları sıvazlanıyor. Belki de “Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum” diyerek bu sert ifadeyi kullandınız ama kadınların namus bahanesi ile her gün katledildiği bir ülkede sizin gibi milyonlara örnek olan güçlü bir kadının, siyasette en tepeye tırmanmış bir kadın politikacının bu baskıcı ataerkil zihniyetle mücadele etmesi ve kullandığı kelimeler konusunda daha dikkatli olması gerekmez mi Meral Hanım?” ifadelerini kullandı.
Akşener ne demişti?
"80 ihtilalinden önce MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmış bir abinin kız kardeşiyim. Abim akciğer kanseriydi ve o kadar acı çekti ki… Ağır işkenceden geçmiş biriydi. Onun kardeşi Meral Akşener’e, bir eşe, bir anneye sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde bir TV kanalında dendi ki ‘kocasını aldattı.’ Bu ne demek benim için biliyor musunuz? Benim için ölümdü. Benim için ölümden beterdir. Sonra gördüm ki herkese, bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye 3 şerefsiz beraat etti. Ve bir hâkime hanım bunu beraat ettirdi. Abim kanser yatıyor hastanede öyle ahlar çekti ki… Ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir. Ama yapmadıysam da siz biliyorsunuz. Şimdi bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail Kahraman denen adam, ‘Meral Kılıçdaroğlu’ dedi, ölmüş abimin arkadaşlarına. Mahkemeye verdim, beraat etti. Evim basıldı beraat etti. Bunu yapanların başındaki, bana torunuma gayrimeşru yazdırdı, 9 aylık torunuma. Her şeye göz yumuldu. En son geldiği nokta Sinan Ateş katledildi. Özellikle abimin arkadaşları... Nihat Gürer'in kız kardeşinin eline terörist eli değer mi? Ölür o ölür... Ama Erdoğan'ın sağ elinde Hizbullah var, sol elinde PKK var. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Eğer PKK’nın P’sinin yanından geçmişsem Cenabıhak beni kahru perişan eylesin."