https://sputniknews.com.tr/20230503/muharrem-ince-millet-ittifakini-destekleme-sartini-acikladi-babacan-ve-davutoglu-ciksin-1070585118.html

Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı: 'Babacan ve Davutoğlu çıksın'

Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı: 'Babacan ve Davutoğlu çıksın'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Millet İttifakı'na yönelik "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T23:39+0300

2023-05-03T23:39+0300

2023-05-03T23:57+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

millet ittifakı

cumhurbaşkanlığı seçimi

cumhurbaşkanı adayı

erkan baş

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Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu olan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı ile ilgili "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım" dedi.İnce ayrıca, kendisine video ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a "Kaale almadığı bir adama neden 'destekle’ diyor. Ben de kendisini kaale almıyorum. Ben de ona bir teklifte bulunayım. O da üçüncü bölgede adaylıktan çekilsin bizim adayımızı desteklesin" yanıtını verdi.

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muharrem ince, millet ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, erkan baş