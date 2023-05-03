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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/muharrem-ince-millet-ittifakini-destekleme-sartini-acikladi-babacan-ve-davutoglu-ciksin-1070585118.html
Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı: 'Babacan ve Davutoğlu çıksın'
Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı: 'Babacan ve Davutoğlu çıksın'
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Millet İttifakı'na yönelik "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T23:39+0300
2023-05-03T23:57+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
millet ittifakı
cumhurbaşkanlığı seçimi
cumhurbaşkanı adayı
erkan baş
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Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu olan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı ile ilgili "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım" dedi.İnce ayrıca, kendisine video ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a "Kaale almadığı bir adama neden 'destekle’ diyor. Ben de kendisini kaale almıyorum. Ben de ona bir teklifte bulunayım. O da üçüncü bölgede adaylıktan çekilsin bizim adayımızı desteklesin" yanıtını verdi.
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muharrem ince, millet ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, erkan baş
muharrem ince, millet ittifakı, cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı adayı, erkan baş

Muharrem İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı: 'Babacan ve Davutoğlu çıksın'

23:39 03.05.2023 (güncellendi: 23:57 03.05.2023)
© ALİ FURKAN ÇETİNER - BAHADIR TURGUT - BATUHAN KILIÇ-Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© ALİ FURKAN ÇETİNER - BAHADIR TURGUT - BATUHAN KILIÇ-
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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Millet İttifakı'na yönelik "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum" açıklamasında bulundu.
Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu olan Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı ile ilgili "Babacan ve Davutoğlu ittifaktan çıksın o zaman destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı filan istemiyorum. At ikisini kenara. Var mı bundan daha iyi teklif. Üç tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun Akşener, İmamoğlu ve Yavaş. Ben gereğini yapacağım" dedi.
İnce ayrıca, kendisine video ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısı yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a "Kaale almadığı bir adama neden 'destekle’ diyor. Ben de kendisini kaale almıyorum. Ben de ona bir teklifte bulunayım. O da üçüncü bölgede adaylıktan çekilsin bizim adayımızı desteklesin" yanıtını verdi.
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