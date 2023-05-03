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Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil
Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığını... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:33+0300
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dünya
rusya
mariya zaharova
türkiye
iran
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görüşme
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin tarihinin sorulması üstüne, “Söz konusu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor, ancak görüşmenin kesin tarihini ya da yerini söylemek için henüz erken” dedi.Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu dörtlü görüşmenin 10 Mayıs’ta Moskova’da gerçekleştirileceğini söylemişti. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ele alınıyor.
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rusya, mariya zaharova, türkiye, iran, suriye, görüşme
rusya, mariya zaharova, türkiye, iran, suriye, görüşme

Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil

13:33 03.05.2023
© AFP 2023Rusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığını fakat görüşmenin tarihinin henüz kesin olarak kararlaştırılmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin tarihinin sorulması üstüne, “Söz konusu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor, ancak görüşmenin kesin tarihini ya da yerini söylemek için henüz erken” dedi.
Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu dörtlü görüşmenin 10 Mayıs’ta Moskova’da gerçekleştirileceğini söylemişti. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ele alınıyor.
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