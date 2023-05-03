https://sputniknews.com.tr/20230503/moskova-rusya-turkiye-iran-suriye-disisleri-bakanlari-gorusmesi-hazirlaniyor-tarihse-belli-degil-1070549714.html

Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil

Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığını... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T13:33+0300

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dünya

rusya

mariya zaharova

türkiye

iran

suriye

görüşme

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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin tarihinin sorulması üstüne, “Söz konusu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor, ancak görüşmenin kesin tarihini ya da yerini söylemek için henüz erken” dedi.Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu dörtlü görüşmenin 10 Mayıs’ta Moskova’da gerçekleştirileceğini söylemişti. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ele alınıyor.

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