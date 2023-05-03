https://sputniknews.com.tr/20230503/moskova-rusya-turkiye-iran-suriye-disisleri-bakanlari-gorusmesi-hazirlaniyor-tarihse-belli-degil-1070549714.html
Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil
Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığını... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:33+0300
2023-05-03T13:33+0300
2023-05-03T13:33+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
türkiye
iran
suriye
görüşme
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin tarihinin sorulması üstüne, “Söz konusu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor, ancak görüşmenin kesin tarihini ya da yerini söylemek için henüz erken” dedi.Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu dörtlü görüşmenin 10 Mayıs’ta Moskova’da gerçekleştirileceğini söylemişti. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ele alınıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mariya zaharova, türkiye, iran, suriye, görüşme
rusya, mariya zaharova, türkiye, iran, suriye, görüşme
Moskova: Rusya-Türkiye-İran-Suriye dışişleri bakanları görüşmesi hazırlanıyor, tarihse belli değil
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının beklenen görüşmesinin hazırlıklarının yapıldığını fakat görüşmenin tarihinin henüz kesin olarak kararlaştırılmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının planlanan görüşmesinin tarihinin sorulması üstüne, “Söz konusu görüşmenin hazırlıkları yapılıyor, ancak görüşmenin kesin tarihini ya da yerini söylemek için henüz erken” dedi.
Daha önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, söz konusu dörtlü görüşmenin 10 Mayıs’ta Moskova’da gerçekleştirileceğini söylemişti. Rusya, Türkiye, İran ve Suriye temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ele alınıyor.