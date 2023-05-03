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https://sputniknews.com.tr/20230503/mona-lisa-tablosunda-arka-plandaki-koprunun-romito-koprusu-oldugu-one-suruldu-1070575755.html
Mona Lisa tablosunda arka plandaki köprünün Romito Köprüsü olduğu öne sürüldü
Mona Lisa tablosunda arka plandaki köprünün Romito Köprüsü olduğu öne sürüldü
Ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı dünyaca ünlü eseri Mona Lisa tablosunda, arka planda yer alan köprünün Arezzo vilayeti sınırları... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
mona lisa
italya
rönesans
leonardo da vinci
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Dünyanın en ünlü portresi üzerine daha önce de bazı tespit ve teşhislerde bulunan tarihçi Silvano Vincenti'nin koordine ettiği araştırmanın sonuçları, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.Elde edilen bazı tarihi belgeler, mevcut fotoğraflar ve ünlü tablo arasındaki karşılaştırmalara dayanan son araştırmada, tabloda görülen köprünün net şekilde teşhis edildiğini belirten Vincenti, "Bu köprü, Arezzo vilayetinin Laterina beldesinde bulunan ve Ponte di Valle olarak da bilinen bir Etrüsk-Roma köprüsü olan Romito Köprüsü'dür." dedi.Vincenti, Romito Köprüsü'nün dört kemeri olduğunu ve bugün tek bir kemerin ayakta kaldığını aktardı.İtalyan araştırmacı, söz konusu köprünün 16. yüzyılda Arezzo, Fiesole ve Floransa arasındaki yolculuğu kısaltması sebebiyle son derece aktif şekilde kullanılan bir köprü olduğunun o döneme ilişkin Floransa Devlet Arşivleri’ndeki belgelere de yansıdığını anlattı.Vincenti, söz konusu bölgede Arno Nehri'nin karakteristik biçimdeki kıvrımlı formunun Leonardo Da Vinci’nin eserinde tasvir edilen soylu kadının solundaki manzaraya karşılık geldiğini söyledi.Vincenti, dron ile çekilen görüntülerin ve tarihi belgelerin analizinin, Mona Lisa'nın sol alt kısmında resmedilen manzaranın yüksek olasılıkla belirlenmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.Daha önceleri söz konusu köprünün, Piacenza vilayetindeki Bobbio’daki Ortaçağ köprüsü ya da yine Arezzo vilayetindeki Buriano'da bir köprü olduğu iddia edilmişti.Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.
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mona lisa, italya, rönesans, leonardo da vinci
mona lisa, italya, rönesans, leonardo da vinci

Mona Lisa tablosunda arka plandaki köprünün Romito Köprüsü olduğu öne sürüldü

20:23 03.05.2023
© WikipediaMona Lisa
Mona Lisa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Wikipedia
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Ünlü İtalyan ressam Leonardo Da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı dünyaca ünlü eseri Mona Lisa tablosunda, arka planda yer alan köprünün Arezzo vilayeti sınırları içinde yer alan Laternia'daki Romito Köprüsü olduğu iddia edildi.
Dünyanın en ünlü portresi üzerine daha önce de bazı tespit ve teşhislerde bulunan tarihçi Silvano Vincenti'nin koordine ettiği araştırmanın sonuçları, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.
Elde edilen bazı tarihi belgeler, mevcut fotoğraflar ve ünlü tablo arasındaki karşılaştırmalara dayanan son araştırmada, tabloda görülen köprünün net şekilde teşhis edildiğini belirten Vincenti, "Bu köprü, Arezzo vilayetinin Laterina beldesinde bulunan ve Ponte di Valle olarak da bilinen bir Etrüsk-Roma köprüsü olan Romito Köprüsü'dür." dedi.
Vincenti, Romito Köprüsü'nün dört kemeri olduğunu ve bugün tek bir kemerin ayakta kaldığını aktardı.
İtalyan araştırmacı, söz konusu köprünün 16. yüzyılda Arezzo, Fiesole ve Floransa arasındaki yolculuğu kısaltması sebebiyle son derece aktif şekilde kullanılan bir köprü olduğunun o döneme ilişkin Floransa Devlet Arşivleri’ndeki belgelere de yansıdığını anlattı.
Vincenti, söz konusu bölgede Arno Nehri'nin karakteristik biçimdeki kıvrımlı formunun Leonardo Da Vinci’nin eserinde tasvir edilen soylu kadının solundaki manzaraya karşılık geldiğini söyledi.
Vincenti, dron ile çekilen görüntülerin ve tarihi belgelerin analizinin, Mona Lisa'nın sol alt kısmında resmedilen manzaranın yüksek olasılıkla belirlenmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.
Daha önceleri söz konusu köprünün, Piacenza vilayetindeki Bobbio’daki Ortaçağ köprüsü ya da yine Arezzo vilayetindeki Buriano'da bir köprü olduğu iddia edilmişti.
Ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin 1503-1507 yıllarında yaptığı ve Floransalı tüccar Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini'yi resmettiği belirtilen Rönesans dönemi ünlü eseri "Mona Lisa" tablosu halen Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenmeye devam ediyor.
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