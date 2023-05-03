https://sputniknews.com.tr/20230503/minibuste-yapilan-aramada-397-bag-insan-saci-ele-gecirildi-1070529495.html

Minibüste yapılan aramada 397 bağ insan saçı ele geçirildi

Minibüste yapılan aramada 397 bağ insan saçı ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir minibüste yolculuk yapan kişiye ait poşetler içerisinde 397 bağ insan saçı ele geçirildi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T09:56+0300

2023-05-03T09:56+0300

2023-05-03T10:13+0300

yaşam

ağrı

saç

arama

jandarma

peruk

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yolcu minibüsünde yaptıkları aramada, bir yolcuya ait poşetler içerisine gizlenmiş ve gümrük işlemlerine tabi tutulmamış 397 bağ şeklinde insan saçı buldu.Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında insan saçları jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/beethovenin-sacindan-alinan-dna-ile-olum-nedenine-ulasildi-1068653457.html

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