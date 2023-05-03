https://sputniknews.com.tr/20230503/minibuste-yapilan-aramada-397-bag-insan-saci-ele-gecirildi-1070529495.html
Minibüste yapılan aramada 397 bağ insan saçı ele geçirildi
Minibüste yapılan aramada 397 bağ insan saçı ele geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir minibüste yolculuk yapan kişiye ait poşetler içerisinde 397 bağ insan saçı ele geçirildi. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T09:56+0300
2023-05-03T09:56+0300
2023-05-03T10:13+0300
yaşam
ağrı
saç
arama
jandarma
peruk
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yolcu minibüsünde yaptıkları aramada, bir yolcuya ait poşetler içerisine gizlenmiş ve gümrük işlemlerine tabi tutulmamış 397 bağ şeklinde insan saçı buldu.Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında insan saçları jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/beethovenin-sacindan-alinan-dna-ile-olum-nedenine-ulasildi-1068653457.html
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ağrı, saç, arama, jandarma, peruk
ağrı, saç, arama, jandarma, peruk
Minibüste yapılan aramada 397 bağ insan saçı ele geçirildi
09:56 03.05.2023 (güncellendi: 10:13 03.05.2023) Abone ol
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir minibüste yolculuk yapan kişiye ait poşetler içerisinde 397 bağ insan saçı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yolcu minibüsünde yaptıkları aramada, bir yolcuya ait poşetler içerisine gizlenmiş ve gümrük işlemlerine tabi tutulmamış 397 bağ şeklinde insan saçı buldu.
Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında insan saçları jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.