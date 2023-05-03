https://sputniknews.com.tr/20230503/milli-savunma-bakanligi-yunanistan-ve-suriye-sinirinda-6si-teror-orgutu-mensubu-12-kisi-yakalandi-1070551288.html
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan ve Suriye sınırında 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan ve Suriye sınırında 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu, 12 kişinin... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:47+0300
2023-05-03T13:47+0300
2023-05-03T13:47+0300
türkiye
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yunanistan
suriye
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MSB'den yapılan açıklamada, hudut güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan, suriye
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan, suriye
Milli Savunma Bakanlığı: Yunanistan ve Suriye sınırında 6'sı terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den de Türkiye'ye geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu, 12 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, hudut güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."