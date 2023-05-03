Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere Ahmet Kaya'lı yanıt

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı, insanları öldürecek, insanlara karşı kullanılacak' gibi söylemlerde bulundu. Bu açıklamaların ne çerçevesi ne önü ne arkası var. Gelişigüzel laflar. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça."