https://sputniknews.com.tr/20230503/milli-savunma-bakani-akardan-kaana-yonelik-elestirilere-ahmet-kayali-yanit-1070551842.html
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere Ahmet Kaya'lı yanıt
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere Ahmet Kaya'lı yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Muharip Uçağı KAAN’a karşı bazı kesimlerin söylemlerine tepki göstererek, "Büyük bir gurur tablosu olması gerekirken... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T13:56+0300
2023-05-03T13:56+0300
2023-05-03T13:59+0300
türkiye
hulusi akar
ahmet kaya
milli savunma bakanlığı (msb)
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AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) "İş Dünyası Buluşmaları"ndaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "İstikbalin Yüzyılı" töreninde Milli Muharip Uçağı KAAN ile Hürkuş'un tanıtımının yapıldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:Ahmet Kaya'nın 'Başım Belada' isimli şarkısının sözlerinde "Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça" ifadeleri geçiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-milli-muharip-ucaka-kaan-adi-verildi-1070441163.html
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hulusi akar, ahmet kaya, milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar, ahmet kaya, milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere Ahmet Kaya'lı yanıt
13:56 03.05.2023 (güncellendi: 13:59 03.05.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Muharip Uçağı KAAN’a karşı bazı kesimlerin söylemlerine tepki göstererek, "Büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı' gibi söylemlerde bulundu. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız" dedi.
AK Parti’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) "İş Dünyası Buluşmaları"ndaki konuşmasında, savunma ve güvenlik konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "İstikbalin Yüzyılı" töreninde Milli Muharip Uçağı KAAN ile Hürkuş'un tanıtımının yapıldığını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes için büyük bir gurur tablosu olması gerekirken birileri çıktı, 'Milli Muharip Uçağı bir savaş aygıtı, insanları öldürecek, insanlara karşı kullanılacak' gibi söylemlerde bulundu. Bu açıklamaların ne çerçevesi ne önü ne arkası var. Gelişigüzel laflar. Bunu uzun uzun izah etmeye gerek yok. Ahmet Kaya herhalde bugünleri, bu insanları düşünerek söyledi: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan ahmakça."
Ahmet Kaya'nın 'Başım Belada' isimli şarkısının sözlerinde "Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş, başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça" ifadeleri geçiyor.