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https://sputniknews.com.tr/20230503/meteoroloji-gunesli-havaya-aldanmayin-4-gun-boyunca-saganak-var-1070525358.html
Meteoroloji: Güneşli havaya aldanmayın, 4 gün boyunca sağanak var
Meteoroloji: Güneşli havaya aldanmayın, 4 gün boyunca sağanak var
Meteoroloji, 3 Mayısa hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni hava durumuna göre, yarından sonra İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T06:57+0300
2023-05-03T06:57+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
türkiye
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 25°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 23°CParçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 27°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 23°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 25°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 16°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıIĞDIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu
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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji: Güneşli havaya aldanmayın, 4 gün boyunca sağanak var

06:57 03.05.2023
© AAİstanbul yağmur, İstanbul sağanak,
İstanbul yağmur, İstanbul sağanak, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA
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Meteoroloji, 3 Mayısa hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni hava durumuna göre, yarından sonra İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelere ise kar yağışı uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
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