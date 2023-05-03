Meteoroloji: Güneşli havaya aldanmayın, 4 gün boyunca sağanak var
© AAİstanbul yağmur, İstanbul sağanak,
© AA
Meteoroloji, 3 Mayısa hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni hava durumuna göre, yarından sonra İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelere ise kar yağışı uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu