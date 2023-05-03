https://sputniknews.com.tr/20230503/meteoroloji-gunesli-havaya-aldanmayin-4-gun-boyunca-saganak-var-1070525358.html

Meteoroloji: Güneşli havaya aldanmayın, 4 gün boyunca sağanak var

Meteoroloji: Güneşli havaya aldanmayın, 4 gün boyunca sağanak var

Meteoroloji, 3 Mayısa hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni hava durumuna göre, yarından sonra İstanbul dahil yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T06:57+0300

2023-05-03T06:57+0300

2023-05-03T06:57+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

türkiye

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege(Afyonkarahisar ve Denizli hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 25°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 23°CParçalı çok bulutlu, sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 27°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEgeParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Denizli ve Afyonkarahisar hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 29°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 23°CParçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ °C, 25°CParçalı ve az bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 16°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Rize'nin iç kesimlerinin sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıIĞDIR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 21°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 20°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı