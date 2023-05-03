https://sputniknews.com.tr/20230503/memleket-partili-milletvekili-adayi-tekin-sinan-ogani-destekleyecegini-acikladi-1070522032.html
Memleket Partili milletvekili adayı Tekin, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı
Memleket Partili milletvekili adayı Tekin, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı
Memleket Partisi’nin Konya Milletvekili Adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’a oy vereceğini açıkladı, partilileri de Oğan’a oy... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T00:37+0300
2023-05-03T00:37+0300
2023-05-03T00:39+0300
sinan oğan
2023 türkiye seçimleri
cumhurbaşkanlığı
memleket partisi
muharrem ince
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin, Konya Milletvekili Adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy vereceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğan’a oy verme çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:"Bildiğiniz üzere Sn. Muharrem İncenin daveti ile Ne sağdan Ne soldan Atatürk’ün yolundan diyerek, Memleket Partisi Konya Milletvekili Adayı olarak çıktığım yolda desteklerinizi esirgemediniz. Seçimlere az bir süre kaldı. Bu süreçte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, baştan beri gönülden desteklediğim Sn. Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Tüm gönüldaşlarımı, Memleket Partisi’ne gönül veren kardeşlerimi, büyüklerimi ve değerli hemşerilerimi Sn. Sinan Oğan’a 14 Mayıs Pazar seçim günü oylarınız ile destek vermeye davet ediyorum. Ülkücü Ülkücünün öz gardaşıdır."
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sinan oğan, cumhurbaşkanlığı, memleket partisi, muharrem ince
sinan oğan, cumhurbaşkanlığı, memleket partisi, muharrem ince
Memleket Partili milletvekili adayı Tekin, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı
00:37 03.05.2023 (güncellendi: 00:39 03.05.2023) Abone ol
Memleket Partisi’nin Konya Milletvekili Adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan’a oy vereceğini açıkladı, partilileri de Oğan’a oy vermeye davet etti.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin, Konya Milletvekili Adayı Ahmet Onur Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy vereceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Oğan’a oy verme çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz üzere Sn. Muharrem İncenin daveti ile Ne sağdan Ne soldan Atatürk’ün yolundan diyerek, Memleket Partisi Konya Milletvekili Adayı olarak çıktığım yolda desteklerinizi esirgemediniz. Seçimlere az bir süre kaldı. Bu süreçte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, baştan beri gönülden desteklediğim Sn. Sinan Oğan’ı Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekleyeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Tüm gönüldaşlarımı, Memleket Partisi’ne gönül veren kardeşlerimi, büyüklerimi ve değerli hemşerilerimi Sn. Sinan Oğan’a 14 Mayıs Pazar seçim günü oylarınız ile destek vermeye davet ediyorum. Ülkücü Ülkücünün öz gardaşıdır."