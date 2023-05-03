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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230503/medvedevden-zelenskiyi-fiziksel-olarak-ortadan-kaldirma-cagrisi-1070579898.html
Medvedev’den Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırma çağrısı
Medvedev’den Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırma çağrısı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, insansız hava araçlarının Kremlin’e yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T22:00+0300
2023-05-03T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, insansız hava araçlarının Kremlin’e yönelik saldırısının ardından Telegram kanalından bir paylaşım yaparak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırmanın dışında başka seçeneğin kalmadığını yazdı.Medvedev, “Bugünkü terör saldırısından sonra Zelenskiy ve çetesinin fiziksel olarak ortadan kaldırılmasından başka bir seçenek kalmadı” ifadelerini paylaştı.Zelenskiy’in ‘koşulsuz olarak teslim olma anlaşmasını imzalamak için bile gerekli olmadığını’ vurgulayan Medvedev, “Bilindiği üzere (Adolf) Hitler de böyle bir belge imzalamamıştı. Her zaman Devlet Başkanı’nın yerine geçecek bir Amiral Dönitz (Hitler’in halefi olarak seçtiği Amiral Karl Dönitz) bulunabilecektir” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Kiev rejiminin dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtilmişti. Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin’in o sıralarda Kremlin’de olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230502/medvedevden-kievin-bandera-nisani-fikrine-tepki-almanyanin-hitler-nisani-vermesi-gibi-bir-sey-1070514418.html
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy medvedev
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy medvedev

Medvedev’den Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırma çağrısı

22:00 03.05.2023
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitry Medvedev
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, insansız hava araçlarının Kremlin’e yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırma çağrısında bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, insansız hava araçlarının Kremlin’e yönelik saldırısının ardından Telegram kanalından bir paylaşım yaparak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırmanın dışında başka seçeneğin kalmadığını yazdı.
Medvedev, “Bugünkü terör saldırısından sonra Zelenskiy ve çetesinin fiziksel olarak ortadan kaldırılmasından başka bir seçenek kalmadı” ifadelerini paylaştı.
Zelenskiy’in ‘koşulsuz olarak teslim olma anlaşmasını imzalamak için bile gerekli olmadığını’ vurgulayan Medvedev, “Bilindiği üzere (Adolf) Hitler de böyle bir belge imzalamamıştı. Her zaman Devlet Başkanı’nın yerine geçecek bir Amiral Dönitz (Hitler’in halefi olarak seçtiği Amiral Karl Dönitz) bulunabilecektir” ifadelerini kullandı.
Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Kiev rejiminin dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtilmişti. Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin’in o sıralarda Kremlin’de olmadığını belirtmişti.
Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
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