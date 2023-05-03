https://sputniknews.com.tr/20230503/medvedevden-zelenskiyi-fiziksel-olarak-ortadan-kaldirma-cagrisi-1070579898.html

Medvedev’den Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırma çağrısı

Medvedev’den Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırma çağrısı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, insansız hava araçlarının Kremlin’e yönelik saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T22:00+0300

2023-05-03T22:00+0300

2023-05-03T22:00+0300

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ukrayna

vladimir zelenskiy

dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, insansız hava araçlarının Kremlin’e yönelik saldırısının ardından Telegram kanalından bir paylaşım yaparak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i fiziksel olarak ortadan kaldırmanın dışında başka seçeneğin kalmadığını yazdı.Medvedev, “Bugünkü terör saldırısından sonra Zelenskiy ve çetesinin fiziksel olarak ortadan kaldırılmasından başka bir seçenek kalmadı” ifadelerini paylaştı.Zelenskiy’in ‘koşulsuz olarak teslim olma anlaşmasını imzalamak için bile gerekli olmadığını’ vurgulayan Medvedev, “Bilindiği üzere (Adolf) Hitler de böyle bir belge imzalamamıştı. Her zaman Devlet Başkanı’nın yerine geçecek bir Amiral Dönitz (Hitler’in halefi olarak seçtiği Amiral Karl Dönitz) bulunabilecektir” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Kiev rejiminin dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtilmişti. Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı olarak tanımlanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde Putin’in o sıralarda Kremlin’de olmadığını belirtmişti.

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