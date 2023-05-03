Kurtulmuş: 14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milatsa, 14 Mayıs 2023 de yeni bir milat
00:52 03.05.2023 (güncellendi: 01:07 03.05.2023)
© AAAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi MYK Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budagov ve beraberindeki heyet ile Zeytinburnu İmam-ı Caferi Sadık Camii Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılarak konuşma yaptı. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milat idiyse 14 Mayıs 2023 de Türkiye siyaseti için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacak ve Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacaktır" dedi.
Bağcılar'daki Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı boyunca yaptığı önemli demokratik kazanımları anlattı.
14 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu sadece kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili olacağı seçimi değil, Türkiye'nin, bu aziz vatanın, bu büyük milletin hangi istikamete gideceği seçimidir" diye konuştu.
Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Köşedeki manavı, marketi bile 7 tane adam ortak yürütemez, işletemez" dedi.
Kurtulmuş, AK Parti siyasetinin birleştirici bir dil olduğunu vurgulayarak, "Bizim kitabımızda ayrıştırmak yazmaz. Ötekileştirmek yazmaz. İşte bu seçim, kapsayıcı olanlarla kimlik siyaseti üzerinden kavga verenler üzerinde olacaktır" şeklinde konuştu.
Türkiye'ye yön vermek isteyen güçlere milletin karşı duracağına inandıklarını dile getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Türkiye sadece kendisinden ibaret değil, bütün dünya milletlerinin öncüsü ve sözcüsü olmak kapasitesine sahip bir ülkedir. Bu nedenle diyoruz ki ya Türkiye adil bir dünyanın kurulması istikametinde karar verecek ya da yedi yamalı bohçanın etrafındakilerin söylediği gibi 'Aman ha eksenimizi kaydırmayalım.' diyerek kendilerine çizilen o eksenin etrafında dönüp dönüp duracak. Bu elbise bu millete dar gelir. ABD'si, Avrupa'sı, falancası bize 'Şurada dur.' diyecek ve biz orada duracak bir millet asla değiliz."
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