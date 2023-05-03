https://sputniknews.com.tr/20230503/kurtulmus-14-mayis-1950-nasil-turkiye-siyaseti-icin-bir-milatsa-14-mayis-2023-de-yeni-bir-milat-1070522428.html

Kurtulmuş: 14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milatsa, 14 Mayıs 2023 de yeni bir milat

Kurtulmuş: 14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milatsa, 14 Mayıs 2023 de yeni bir milat

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs 1950 nasıl Türkiye siyaseti için bir milat idiyse 14 Mayıs 2023 de Türkiye siyaseti için yeni bir milat... 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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2023-05-03T01:07+0300

numan kurtulmuş

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Bağcılar'daki Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda, Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarı boyunca yaptığı önemli demokratik kazanımları anlattı.14 Mayıs'taki seçimin Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu sadece kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili olacağı seçimi değil, Türkiye'nin, bu aziz vatanın, bu büyük milletin hangi istikamete gideceği seçimidir" diye konuştu.Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunan Kurtulmuş, "Köşedeki manavı, marketi bile 7 tane adam ortak yürütemez, işletemez" dedi.Kurtulmuş, AK Parti siyasetinin birleştirici bir dil olduğunu vurgulayarak, "Bizim kitabımızda ayrıştırmak yazmaz. Ötekileştirmek yazmaz. İşte bu seçim, kapsayıcı olanlarla kimlik siyaseti üzerinden kavga verenler üzerinde olacaktır" şeklinde konuştu.Türkiye'ye yön vermek isteyen güçlere milletin karşı duracağına inandıklarını dile getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:-

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numan kurtulmuş, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi