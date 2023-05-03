Kılıçdaroğlu'ndan 'Bay Kemal'in Tahtası': Bugünkü konumuz Petrokimya Özel Ekonomi Bölgeleri

Sevgili halkım. Hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak. Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemli bu zengini adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum. Sevgili halkım. Hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin yeniden üretmesini sağlayacak. Türkiye'yi zenginleştirecek ve daha önemli bu zengini adil bir şekilde tüm halka yayacak projelerimi anlatmaya devam ediyorum.

Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz, bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl, 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız. Türkiye’nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi. Cari açığın yaklaşık yüzde 30’u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz, bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl, 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız.

İki Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık’ta, diğerine ise Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede; rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu-özel sektör işbirliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dahil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1.5 milyar dolar olacak. İki Petrokimya Özel Ekonomi Bölgesi oluşturacağız. Bu bölgelerin birini Adana Yumurtalık’ta, diğerine ise Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde kuracağız. Toplamı yaklaşık 40 bin dekar alandan oluşan bu bölgede; rekabetçi, kaliteli petrokimya ürünleri işlenecek. Kamu-özel sektör işbirliğiyle üretim yapacağız. Bu bölgelerde aynı zamanda yüksek kapasiteli petrol ve petrol ürünleri depolanacak, işlenecek ve sevk edilecek. Projeye dahil olarak petrol rafinerisi, limanlar, fabrikalar inşa edilecek. 15 bin kişi doğrudan istihdam edilecek. Kamu altyapı yatırımları 1.5 milyar dolar olacak.

Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye’nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız, çünkü Türkiye zenginleşmeyi hak ediyor. Bölgenin ilk etapta 6 milyar dolar yatırım almasını ve 10 yılda 30 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekmesini hedefliyoruz. Üstelik bu üretimi yenilikçi teknolojilerle gerçekleştireceğiz. Yeşil üretime yatırım yapacağız. Türkiye’nin endüstriyel dönüşümünü biz gerçekleştireceğiz. Bu projeyi iktidarımızın ilk yılında gerçekleştirmeye başlayacağız, çünkü Türkiye zenginleşmeyi hak ediyor.

Evet sevgili halkım, Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş için, iş için, huzur için, refah için… Evet sevgili halkım, Türkiye’yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğim. Türkiye zenginleşecek, halk zenginleşecek. Aş için, iş için, huzur için, refah için…