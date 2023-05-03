Babacan ve Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi: 'Şampiyonlar ligi hazır'

Bugün mutfağımızda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda biz de buraya sığındık. On beş Nayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağız. Ali Bey ile çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik. Bugün mutfağımızda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda biz de buraya sığındık. On beş Nayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağız. Ali Bey ile çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik.

Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak ekonomiyi dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak ekonomiyi dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz.

Hatırlayın önce ferah, sonra da refah dedik. Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refah sağlayacak ekipler hazır. Hatırlayın önce ferah, sonra da refah dedik. Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refah sağlayacak ekipler hazır.

Dünyada çok saygı gören yurtdışında yurtiçinde içinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Dünyada çok saygı gören yurtdışında yurtiçinde içinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte.

Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlarla ligi kadrosunu da göreceksiniz. Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlarla ligi kadrosunu da göreceksiniz.