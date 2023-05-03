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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Babacan ve Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi: 'Şampiyonlar ligi hazır'
Babacan ve Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi: 'Şampiyonlar ligi hazır'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikte "Şampiyonlar Ligi hazır" başlığıyla bir video paylaştı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Twitter hesabından ortan bir video yayınladı.İki lider, meşhur mutfaktan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:Babacan ise şunları söyledi:
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kemal kılıçdaroğlu

Babacan ve Kılıçdaroğlu mutfaktan seslendi: 'Şampiyonlar ligi hazır'

00:08 03.05.2023 (güncellendi: 00:29 03.05.2023)
© Twitter CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© Twitter
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la birlikte "Şampiyonlar Ligi hazır" başlığıyla bir video paylaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Twitter hesabından ortan bir video yayınladı.
İki lider, meşhur mutfaktan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları söyledi:
Bugün mutfağımızda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda biz de buraya sığındık. On beş Nayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağız. Ali Bey ile çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik.
Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak ekonomiyi dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz. Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz.
Hatırlayın önce ferah, sonra da refah dedik. Türkiye'ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refah sağlayacak ekipler hazır.
Dünyada çok saygı gören yurtdışında yurtiçinde içinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte.
Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler, ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlarla ligi kadrosunu da göreceksiniz.
Ne yapacağımızı biliyoruz. Görevi devralır almaz önce halkımıza nefes aldıracak, güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. hayat pahalığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sonra erdireceğiz.
Babacan ise şunları söyledi:
"İnşallah hep birlikte daha güzel yarınlara, çok çalışarak taşıyacağız. Ekonomi deyince en önemli kavram, güven olmadığında ekonomide başarı mümkün değil."
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