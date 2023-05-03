https://sputniknews.com.tr/20230503/kilicdaroglu-millet-perisan-oldu-yukaridan-alacagim-asagi-verecegim-1070553783.html
Kılıçdaroğlu: Millet perişan oldu, yukarıdan alıp aşağıya vereceğim
Kılıçdaroğlu: Millet perişan oldu, yukarıdan alıp aşağıya vereceğim
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "22 yıldır iktidarlar, eskiye bakın yeniye bakın. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı?.. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T14:33+0300
2023-05-03T14:33+0300
2023-05-03T14:34+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta vatandaşlara seslendi. Boyabat'a 5'inci defa geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kabahat bizde. Oturup konuşmadık, dertlerimizi anlatmadık. Bize oy verin dedik. Boyabatlılara bir şey diyorum 5'inci kez geliyorum ve kul hakkı yiyene oy vermeyin" diye başladı.Kılıçdaroğlu "Buradan taşeron işçilere selam söylüyorum, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Öğretmenler arasında ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir, kadrosu ve kıdemi varsa ona göre aylığını alır" diye konuştu."Gençler size sözüm var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS atamalarına dikkat çekerek mülakatı kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu baronları tur atar. Bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. 5'li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da göndereceğim" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Mutfakta yangın var haberin var mı" diye sorarken, "Niye soğanı siyasette kullanıyorsun diyorlar. Yangını çıkaran sensin, söndürecek olan da benim. 22 yıldır iktidarlar, eskiye bakın yeniye bakın. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Millet perişan oldu. Yukarıdan alacağım, aşağı vereceğim" dedi.Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Benim saraylarda oturma gibi düşüncem yok. Sizler gibi yaşadım. Bu amcanızın, yeğeninizin oğlu gitti askerliğini yaptı. Milliyetçi olan askerin tank-palet fabrikasını Katar'a satmaz. Alacağım, ordumuza teslim edeceğim."
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kemal kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu: Millet perişan oldu, yukarıdan alıp aşağıya vereceğim
14:33 03.05.2023 (güncellendi: 14:34 03.05.2023) Abone ol
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "22 yıldır iktidarlar, eskiye bakın yeniye bakın. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Millet perişan oldu. Yukarıdan alacağım, aşağı vereceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta vatandaşlara seslendi.
Boyabat'a 5'inci defa geldiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Kabahat bizde. Oturup konuşmadık, dertlerimizi anlatmadık. Bize oy verin dedik. Boyabatlılara bir şey diyorum 5'inci kez geliyorum ve kul hakkı yiyene oy vermeyin" diye başladı.
Kılıçdaroğlu "Buradan taşeron işçilere selam söylüyorum, herkese kadro vereceğim. Devlet taşeron işçi çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır. Öğretmenler arasında ayrım yapmaz. Öğretmen öğretmendir, kadrosu ve kıdemi varsa ona göre aylığını alır" diye konuştu.
"Gençler size sözüm var" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS atamalarına dikkat çekerek mülakatı kaldıracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde devlet olmaz, bereket olmaz, hukuk olmaz. Adaletin olmadığı yerde uyuşturucu baronları tur atar. Bizim küçük evlatlarımızı zehirlerler. 5'li çeteleri de, uyuşturucu baronlarını da göndereceğim" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Mutfakta yangın var haberin var mı" diye sorarken, "Niye soğanı siyasette kullanıyorsun diyorlar. Yangını çıkaran sensin, söndürecek olan da benim. 22 yıldır iktidarlar, eskiye bakın yeniye bakın. Bizim tarihimizde soğan bu kadar zamlandı mı? Millet perişan oldu. Yukarıdan alacağım, aşağı vereceğim" dedi.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim saraylarda oturma gibi düşüncem yok. Sizler gibi yaşadım. Bu amcanızın, yeğeninizin oğlu gitti askerliğini yaptı. Milliyetçi olan askerin tank-palet fabrikasını Katar'a satmaz. Alacağım, ordumuza teslim edeceğim."