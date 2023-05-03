https://sputniknews.com.tr/20230503/keanu-reevesin-evine-polis-baskini-1070554054.html

Keanu Reeves'in evine polis baskını

Keanu Reeves'in evine polis baskını

Dünyaca ünlü Kanadalı aktör Keanu Reeves'in Kaliforniya'daki evini polis bastı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T14:57+0300

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yaşam

keanu reeves

ev

polis

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Los Angeles polisi, 58 yaşındaki Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'in evini ziyaret etti. Yerel basına göre, polislerin ziyaret nedeni 27 yaşındaki bir kadının ortadan kaybolmasıydı. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir sevgili oldukları bilinen Alexandra Grant ile bir galada öpüşürken fotoğraflanan Reeves, Grant'ın kaybolması hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ve kadının evinde ikamet etmediğini söyledi.Reeves'in sorulara soğukkanlı bir şekilde yanıt verdiği ve polis memurlarına karşı nazik davrandığı bildirildi.İhbarın 'şaka amaçlı veya yanlışlıkla' yapılmış olma ihtimalini değerlendiren polis, ihbarı yapan kişinin aktörün evini bilip bilmediğini araştırıyor.John Wick serisinin yıldızı, geçtiğimiz günlerde müzik grubu Dogstar için grubun Instagram hesabında yayınlanan bir tanıtım fotoğrafında yer almıştı.Grubun paylaşımında, "Yakında heyecan verici haberler geliyor" ifadesi kullanılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230416/abdde-yanlis-adrese-giden-polisler-ev-sahibini-oldurdu-1069759417.html

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keanu reeves, ev, polis, baskın, polis baskını, los angeles, abd