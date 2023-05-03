https://sputniknews.com.tr/20230503/kayseride-isid-operasyonu-2-supheli-yakalandi-1070538444.html

Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-03T12:05+0300

2023-05-03T12:05+0300

2023-05-03T12:05+0300

türkiye

türkiye

kayseri

işid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/03/1070538175_0:0:1083:609_1920x0_80_0_0_d742bfabd612586ece7d2832a6bd823f.jpg

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için merkez Melikgazi ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kayseri, işid