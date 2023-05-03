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Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için merkez Melikgazi ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

12:05 03.05.2023
© AA / Kayseri ValiliğiKayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© AA / Kayseri Valiliği
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Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için merkez Melikgazi ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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