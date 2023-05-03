https://sputniknews.com.tr/20230503/kayseride-isid-operasyonu-2-supheli-yakalandi-1070538444.html
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T12:05+0300
2023-05-03T12:05+0300
2023-05-03T12:05+0300
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için merkez Melikgazi ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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türkiye, kayseri, işid
Kayseri'de IŞİD operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmada, Suriye'de bulundukları dönemde terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için merkez Melikgazi ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüphelilerin adresinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.