https://sputniknews.com.tr/20230503/kahramanmarasin-goksun-ilcesinde-50-buyuklugunde-deprem--1070575952.html

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20:16'da, 5.0 ve 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiğini açıkladı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

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deprem

kahramanmaraş

afad

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Saat 20.16'da 5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem kaydedildi.Depremin ardından saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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