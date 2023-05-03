https://sputniknews.com.tr/20230503/kahramanmarasin-goksun-ilcesinde-50-buyuklugunde-deprem--1070575952.html
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20:16'da, 5.0 ve 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiğini açıkladı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T20:25+0300
2023-05-03T20:25+0300
2023-05-03T20:45+0300
deprem
kahramanmaraş
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.Saat 20.16'da 5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem kaydedildi.Depremin ardından saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde deprem
20:25 03.05.2023 (güncellendi: 20:45 03.05.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20:16'da, 5.0 ve 6 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 5.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Saat 20.16'da 5 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem kaydedildi.
Depremin ardından saat 20.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.