Kadıköy’de müzisyeni bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. 03.05.2023, Sputnik Türkiye

Kadıköy rıhtımında dün akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Mehmet C'nin polisteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, daha sonra İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.Cumhuriyet savcısına ifade veren Mehmet C, Cihan Aymaz'ı daha önceden tanımadığını belirterek, akşam saatlerinde Kadıköy sahiline gittiğini ve alkol aldığını söyledi.Sahilde bir grubun müzik çaldığını kaydeden Mehmet C, "Şahıslara seslenerek, müzik çalmalarını istedim. Bu isteğim üzerine müzik çalan grup bana bağırmaya başladı. Yanlarına gidince beni tehdit etmeye başladılar. İçlerinden 3'ü 'Seni linç ederiz.' diyerek defalarca tehdit etti. Karşılık vermedim. Sonrasında bu kişiler bir anda üzerime doğru hamle yaptı. 3 kişi olmaları nedeniyle yanımda taşıdığım bıçağı cebimden çıkararak üzerime gelenlere bir defa savurdum. Bu savurma sonucunda şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.Aralarında arbede yaşandığını, sonrasında Cihan Aymaz'ın denize düştüğünü anlatan şüpheli Mehmet C, diğer kişiler kendisine saldırmaya devam ederken kavgayı bırakıp denize atladığını söyledi. Mehmet C, kurtarmak istediği Aymaz'ın kendisini boğmaya çalıştığını öne sürdü.Cihan Kaymaz'ı açıktan sahile doğru götürdüğünü, kıyıdaki arkadaşlarının Kaymaz'ı denizden çıkarttığını aktaran Mehmet C, Kaymaz'ın arkadaşlarının kendisine küfür ettiğini savundu.Mehmet C, kendisini Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden çıkardığını söyledi.Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet C'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

