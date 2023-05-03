Jeoloji mühendisi Çelik: Yakın zamanda Türkiye'de büyük ölçekli deprem beklenmiyor

“Şu anda yer altına hakimiz. İleride meydana gelebilecek depremlerde evlerin nasıl dayanıklı olması gerektiğini biliyoruz. Depreme dayanıklı evlerin projelerini yaptık. Yakın zamanda Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde büyük ölçekli bir deprem beklenmiyor. Depremden korkmamamız lazım. Neden korkmamamız lazım? Çünkü depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu hiçbir insan bilemez. Depremi insanın ölümüne benzetebiliriz. Bir insan ne zaman öleceğini bilemez. Deprem korkusuyla yaşamak beyhude bir şeydir. Onun için biz depremden korkmayacağız deprem bizden korksun. Biz depreme göre önlemlerimizi alıyoruz. Bunun yegane çaresi; ağaca benzer evler yapmak. Çünkü biz bütün teknolojiyi doğaya bakarak öğreniyoruz. İleriki zamanlar evlerimizi hafif, esnek ve kolonların köklerini zemine bağlayarak yapacağız. 9 şiddetinde deprem dahi olsa herhangi bir sıkıntı olmaz."