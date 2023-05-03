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Jeoloji mühendisi Çelik: Yakın zamanda Türkiye'de büyük ölçekli deprem beklenmiyor
Jeoloji mühendisi Çelik: Yakın zamanda Türkiye'de büyük ölçekli deprem beklenmiyor
Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından, toplumun alması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulunurken... 03.05.2023, Sputnik Türkiye
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kahramanmaraş
deprem
jeoloji
mühendis
türkiye
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem ve bundan yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremlerde on binlerce insan hayatını kaybederken Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, gerekli tedbirlerin alındığında depremin insan yaşamı üzerindeki etkisinin en aza indirilebileceğini söyledi.Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, fay hattının nerede bulunduğunun bilinmesiyle birlikte depremden artık korkulmaması gerektiğini belirtti.'Ağaca benzer evler yapmalıyız'Depremin ne zaman meydana geleceğini kimsenin bilemeyeceğinin altını bir kez daha çizen Çelik şu ifadeleri kullandı: 'Depremde öldüren ağırlıktır, ağaç ev modelleri yıkılmaz'Kahramanmaraş depreminin ardından Siirt’e kadar yapılarda hafif ve ağır hasarlı olarak kayıtlara geçildiğini hatırlatan Çelik, “Evlerin hasarlı olup olmadığının bilinmesi için en basit yolun kolon ve kirişlere bakılması. Eğer bir sıkıntı varsa kesinlikle girilmeyecek. Biz iyi önlem alırsak ve gerek jeoloji uzmanları gerek inşaat mühendisleri gerekse mimarlardan oluşan üçlü gruplarla sağlam ve hafif evler yaparsak evlerimiz yıkılmaz. Çünkü bizi öldüren ağırlıktır. Ağaç modeli tek çaredir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230501/prof-dr-naci-gorurden-marmara-depremi-uyarisi-bagimsizligimizi-kaybederiz-1070415074.html
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kahramanmaraş, deprem, jeoloji, mühendis, türkiye
kahramanmaraş, deprem, jeoloji, mühendis, türkiye

Jeoloji mühendisi Çelik: Yakın zamanda Türkiye'de büyük ölçekli deprem beklenmiyor

10:26 03.05.2023
© İHA / MİHDİ AYDOĞANJeoloji Uzmanı Fahri Çelik
Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
© İHA / MİHDİ AYDOĞAN
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Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından, toplumun alması gereken tedbirler konusunda açıklamalarda bulunurken, yakın zamanda Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde büyük ölçekli bir deprem beklemediklerini belirtti.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem ve bundan yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremlerde on binlerce insan hayatını kaybederken Jeoloji Uzmanı Fahri Çelik, gerekli tedbirlerin alındığında depremin insan yaşamı üzerindeki etkisinin en aza indirilebileceğini söyledi.
Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, fay hattının nerede bulunduğunun bilinmesiyle birlikte depremden artık korkulmaması gerektiğini belirtti.

'Ağaca benzer evler yapmalıyız'

Depremin ne zaman meydana geleceğini kimsenin bilemeyeceğinin altını bir kez daha çizen Çelik şu ifadeleri kullandı:
“Şu anda yer altına hakimiz. İleride meydana gelebilecek depremlerde evlerin nasıl dayanıklı olması gerektiğini biliyoruz. Depreme dayanıklı evlerin projelerini yaptık. Yakın zamanda Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde büyük ölçekli bir deprem beklenmiyor. Depremden korkmamamız lazım. Neden korkmamamız lazım? Çünkü depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bunu hiçbir insan bilemez. Depremi insanın ölümüne benzetebiliriz. Bir insan ne zaman öleceğini bilemez. Deprem korkusuyla yaşamak beyhude bir şeydir. Onun için biz depremden korkmayacağız deprem bizden korksun. Biz depreme göre önlemlerimizi alıyoruz. Bunun yegane çaresi; ağaca benzer evler yapmak. Çünkü biz bütün teknolojiyi doğaya bakarak öğreniyoruz. İleriki zamanlar evlerimizi hafif, esnek ve kolonların köklerini zemine bağlayarak yapacağız. 9 şiddetinde deprem dahi olsa herhangi bir sıkıntı olmaz."

'Depremde öldüren ağırlıktır, ağaç ev modelleri yıkılmaz'

Kahramanmaraş depreminin ardından Siirt’e kadar yapılarda hafif ve ağır hasarlı olarak kayıtlara geçildiğini hatırlatan Çelik, “Evlerin hasarlı olup olmadığının bilinmesi için en basit yolun kolon ve kirişlere bakılması. Eğer bir sıkıntı varsa kesinlikle girilmeyecek. Biz iyi önlem alırsak ve gerek jeoloji uzmanları gerek inşaat mühendisleri gerekse mimarlardan oluşan üçlü gruplarla sağlam ve hafif evler yaparsak evlerimiz yıkılmaz. Çünkü bizi öldüren ağırlıktır. Ağaç modeli tek çaredir” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara depremi uyarısı: Bağımsızlığımızı kaybederiz
1 Mayıs, 08:40
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